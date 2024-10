D66 wil verlichting en toegankelijkheid in Park Meerstad behouden

De raadsfractie van D66 stelt vragen aan het gemeentebestuur over de verlichting van het Zijlpad in Meerstad en de toegankelijkheid van Park Meerstad.

De fractie heeft van bewoners vernomen dat de verlichting van het Zijlpad gaat verdwijnen en dat er grote beperkingen liggen op het gebruik van het park. De partij vindt dit onacceptabel en wil de verlichting behouden én de toegang tot het park garanderen.

D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘Wij begrijpen dat de gemeente de verlichting door Park Meerstad wil verwijderen, zodat fietsers ’s avonds via de Vossenburglaan moeten. Dit betekent dat ze meermaals verschillende wegen en zijwegen moeten kruisen. Dit vinden wij vanuit fietsvriendelijkheid en verkeersveiligheid geen vooruitgang.’

Zijn collega Maria Martinez Doubiani vult aan: ‘Het verwijderen van de verlichting heeft een grote impact op de veiligheid in het park. Het is er vaak rustig en er is weinig sociale controle.’

D66 maakt zich sowieso zorgen over de toegang tot Park Meerstad. Rustebiel: ‘Wij begrepen dat er vanuit de architect grote beperkingen liggen op het gebruik van het park. Er zou nog geen doelpaal in de grond mogen. Wat ons betreft is het park van de bewoners en niet van de architect. We horen graag van de gemeente hoe dit zit, zodat we het op kunnen lossen.’