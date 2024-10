D66 en SP Groningen eisen opheldering over kantoor staatssecretaris in provinciehuis

Foto: Provincie Groningen

De fracties van D66 en de SP in de Provinciale Staten van Groningen willen opheldering over het gebruik van kantoorruimte in het provinciehuis door staatssecretaris Van Marum.

Het feit dat de staatssecretaris zonder formele aankondiging kantoor houdt in het provinciegebouw roept bij de partijen vragen op over kosten en transparantie. Volgens Paula Benjamins-van Oudheusden, fractievoorzitter van D66, is er nooit een officiële melding gekomen dat de staatssecretaris hier een kantoor zou vestigen. Ze benadrukt dat de Provinciale Staten in het duister tasten over gemaakte afspraken en kosten: “Wij hadden geïnformeerd moeten worden,” stelt ze.

Agnes Bakker, fractievoorzitter van de SP, benadrukt dat inwoners van Groningen transparantie verdienen. “Publiek geld moet verantwoord worden”, zegt ze, verwijzend naar de noodzaak om alle kosten in kaart te brengen en duidelijkheid te bieden aan de inwoners.

D66 en SP willen weten hoe groot de ruimte is die de staatssecretaris gebruikt en hoeveel de provincie betaalt voor faciliteiten als beveiliging, catering en personeel. De partijen vragen ook of de Rijksoverheid deze kosten volledig dekt.