‘Concrete maatregelen nodig om verwachte krimp van Rijksbanen in Groningen tegen te gaan’

Tweede Kamerlid Glimina Chakor (GroenLinks-PvdA) stelt vragen aan minister Uitermark over de verwachte daling van rijksbanen in Groningen. Terwijl het kabinet juist beloofde meer werkgelegenheid buiten de Randstad te creëren, maakt Chakor zich zorgen over de economische gevolgen van deze krimp voor Noord-Nederland.

De vragen volgen op onderzoek dat uitwijst dat het aantal rijksbanen in Groningen de komende jaren mogelijk met 5,5 procent zal dalen.

Chakor, voormalig wethouder in de gemeente Groningen, wil onder andere van de minister weten hoe het kan dat nieuwe rijksbanen de komende jaren vooral in de Randstad zullen worden gecreëerd. Dit terwijl het kabinet juist als doel heeft om werkgelegenheid evenwichtig over het hele land te spreiden, aldus Chakor.

Daarnaast vraagt Chakor om duidelijkheid over de rol van de Rijkshubs in Assen en Groningen en hoeveel nieuwe functies hieraan gekoppeld zijn. Ze roept op tot snelle actie om de werkgelegenheid in Groningen te waarborgen en benadrukt het belang van een gedecentraliseerd beleid dat regio’s buiten de Randstad niet vergeet.