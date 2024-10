Chauffeur die door gesloten spoorwegovergang zigzagde mag volgende week weer aan de slag, maar wel met ‘intensieve begeleiding’

Een foto uit een ingezonden video (via Instagram @incidentenbestrijder_rutgerp/)

De buschauffeur van Qbuzz, die afgelopen vrijdag door een gesloten spoorwegovergang in Haren reed, mag volgende week weer aan het werk. De chauffeur werd een week geschorst na het incident.

Dat laat Qbuzz vrijdagmiddag weten.

Volgens Qbuzz heeft de buschauffeur “zonder hulp de situatie ter plaatse bekeken, een eigen inschatting gemaakt en zelf gehandeld.” De chauffeur werd direct geschorst en afgelopen week op non-actief gesteld. Volgende week mag hij weer aan de slag, maar wel met ‘intensieve begeleiding’.

‘Aanpak gericht op leren en verbeteren’

De chauffeur blijft dus werkzaam voor het vervoersbedrijf, aldus Qbuzz: “We geloven dat we de juiste beslissing hebben genomen, na een zeer zorgvuldige afweging van de mogelijkheden als werkgever.”

Dit betekent niet dat de ernstige inschattingsfout en overtreding verder zonder gevolgen zijn, vervolgt Qbuzz in haar verklaring: “Deze begeleiding is onderdeel van bredere maatregelen om verdere fouten te voorkomen. We geloven dat deze aanpak, gericht op leren en verbeteren, de juiste weg is.”

‘Situatie zoals in Haren mag nooit meer voorkomen’

Qbuzz liet een week geleden al weten enorm geschrokken te zijn, kort nadat videomateriaal opdook waarin te zien is hoe de chauffeur met zijn lijnbus tussen de slagbomen van een gesloten spoorwegovergang zigzagde. Er werd direct een onderzoek ingesteld.

Qbuzz stelt dat het incident wordt aangegrepen voor verdere verbeteringen: “De situatie zoals in Haren mag nooit meer voorkomen. Met deze maatregelen en het benadrukken van de instructies aan onze chauffeurs willen we herhaling van dergelijke incidenten voorkomen en de veiligheid van onze passagiers, medewerkers en medeweggebruikers waarborgen.”

Wat er vorige week vrijdag gebeurde, is te zien in de onderstaande video op Instagram.