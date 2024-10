CDA noemt verspilling publiek geld gaswinningsevenement onbegrijpelijk en eist uitleg

Foto: Provincie Groningen

De fractie van het CDA in de Provinciale Staten wil uitleg van het provinciebestuur over het gaswinningsevenement dat niet is doorgegaan maar toch drie ton euro aan gemeenschapsgeld kost. Statenlid Kristel Rutgers-Swartjes noemt het verspilling van publiek geld.

“Wij vinden het onbegrijpelijk dat er, ondanks het afblazen van het evenement, zulke aanzienlijke kosten zijn gemaakt, zonder enig tastbaar resultaat”, vertelt Rutgers-Swartjes. “In juni hebben wij als fractie al geprobeerd om via een motie te voorkomen dat er een half miljoen euro aan gemeenschapsgeld zou worden verkwanseld aan een feest waar veel gedupeerden helemaal niet op zitten te wachten. Helaas kregen wij toen geen meerderheid achter ons standpunt. Inmiddels blijkt dat er misschien wel drie ton is verdwenen, en het is nog maar de vraag of het Rijk bereid is bij te dragen aan het verlies.”

Gaswinningsevenement ‘Vanuit Hier’

De gaswinning in het Groningenveld stopte op 1 oktober. Vier dagen later, op 5 oktober, zou ‘Vanuit Hier’ georganiseerd worden. In Wetsinge, in de gemeente Het Hogeland, stond een memorabel programma op de planning waar onder andere verschillende artiesten aan mee zouden werken. Problemen met de vergunningen deed de organisatie in september besluiten om het evenement af te gelasten. Voor het programma lag er een budget van één miljoen euro klaar. De helft van dit bedrag kwam van het kabinet, de andere helft betaalde de provincie. De bedoeling is dat het feest nu volgend jaar gehouden gaat worden. Of het kabinet dan financieel bij gaat dragen is onbekend omdat de 500.000 euro alleen dit jaar gebruikt mag worden. Ook is onbekend hoe het verlies van drie ton betaald moet gaan worden.

“Verspillen van gemeenschapsgeld moet stoppen”

Rutgers-Swartjes: “Onze fractie is en blijft van mening dat er helemaal geen evenement moet komen. Het leed dat de Groningers is aangedaan door de gaswinning vraagt om rechtvaardige compensatie, geen feest. Wij zullen daarom een debat aanvragen om deze kwestie aan de kaak te stellen in Provinciale Staten. Het verspillen van gemeenschapsgeld moet stoppen, en er moet verantwoording worden afgelegd over de besteding van deze middelen. Wij willen dat het provinciebestuur duidelijkheid geeft over hoe dit heeft kunnen gebeuren, en welke stappen er worden ondernomen om verdere verspilling te voorkomen.”