CDA en VVD stellen veiligheid wijkring Beijum aan de kaak: “Kunnen kleine rotondes de veiligheid verbeteren?”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De fracties van het CDA en de VVD vragen het college om opheldering over de verkeersveiligheid op de wijkring in Beijum. Twee weken geleden vond er op deze ring een ernstig ongeluk plaats waarbij een voetganger zwaargewond raakte.

Dat was niet het eerste ongeluk dat op de wijkring gebeurde, die uit de Emingaheerd en Amkemaheerd bestaat. Vorig jaar kwam een man om het leven toen hij met zijn fiets een zebrapad over wilde steken. Naar aanleiding van dit ongeluk, en het overhandigen van een petitie die opriep tot maatregelen, zijn er in maart vorig jaar door de wethouder verschillende acties aangekondigd. Raadsleden Jalt de Haan (CDA) en Rik Heiner (VVD): “Zo werd toe gezegd om te kijken naar mogelijkheden om de verkeerssituatie in Beijum herkenbaar te maken, de rijbanen te versmallen, de snelheid bij winkelcentrum Oost terug te brengen naar dertig kilometer per uur en onderzoek te doen naar zebrapaden bij vijf plekken die als onveilig worden gezien. Wij willen graag weten wat er in de afgelopen achttien maanden is gebeurd.”

Zijn kleine rotondes de oplossing?

Bewoners hebben aangegeven dat ze weinig verbeteringen zien sindsdien. De Haan en Heiner: “Wel heeft er een tijdje een digitale display gehangen met daarop de gereden snelheid, maar deze is inmiddels weer verdwenen. Oplossingen die bewoners vanuit de wijk zelf nog aandragen zijn het aanleggen van kleine rotondes en het verbeteren van de straatverlichting. Wij zijn heel benieuwd hoe het college tegen dit idee aankijkt. Zou dit de verkeersveiligheid kunnen verbeteren?”

Twintig klachten over Beijum bij meldpunt verkeersoverlast

Afgelopen zomer is de fractie van de VVD een meldpunt gestart om inzicht te krijgen waar zich in de gemeente verkeersoverlast voordoet. “Over Beijum ontvingen we meer dan twintig klachten. In de meldingen gaat het niet alleen om hardrijders maar ook over geluidsoverlast. Hoe denkt de wethouder dit op te gaan lossen? Daarnaast ontvingen we veel klachten over fatbikes in deze wijk. Zou het ook een idee zijn om de politie te vragen of er vaker in Beijum gecontroleerd kan worden op deze elektrische fietsen met brede banden.”

“Hufterigheid zien we in meer wijken en dorpen terug”

De VVD en het CDA benadrukken dat het probleem niet alleen in Beijum speelt: “De meeste mensen lijken zich gewoon keurig aan de regels te houden. Maar het zijn enkele ‘verkeershufters’ die het voor de grote meerderheid verpesten en zorgen voor onveilige situaties. Deze hufterigheid zien we in meer wijken en dorpen van onze gemeente terug.”

Verslaggever Willem Poppes maakte een reportage over het onderwerp: