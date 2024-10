Camperbewoner hekelt beeldvorming rond groep op P+R Kardinge: ‘Ben je bij psychiater Koen Schuiling geweest?’

Foto via Wikimedia Commons (CC 4.0)

“Dit voelt als een schop in onze rug, alsof we zomaar voor deze woonvorm kiezen en problemen veroorzaken.” Bewoners van campers en caravans op het P+R-terrein bij Kardinge voelen zich door burgemeester Koen Schuiling verkeerd neergezet, ook al krijgen ze meer tijd om de parkeerplaats te verlaten. Ze zien zichzelf niet als probleemgroep.

Een groep mensen woont al langere tijd in ongeveer tien campers en caravans op de speciale camperplaats op het terrein. Eigenlijk moeten ze daar vertrekken, omdat mobiele woningen niet langer zijn toegestaan op P+R-terreinen in de gemeente. Ook is verblijf langer dan 72 uur op de camperplaats verboden; hier wordt sinds begin september op gehandhaafd. Burgemeester Koen Schuiling geeft hen nu echter meer tijd om een nieuwe woonplek te zoeken.

Volgens een van de bewoners, die al vijf jaar in een camper woont, hebben de camperbewoners herhaaldelijk geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de regels, maar voelen zij zich soms onterecht behandeld. “In plaats van goed overleg kwamen er brieven dat we moesten vertrekken vanwege ‘het aanzien van de gemeente’. Dat doet pijn,” zegt hij.

“Ben je bij psychiater Koen Schuiling geweest?”

In een brief aan de gemeenteraad liet Schuiling eerder deze week weten dat er bij een aantal bewoners sprake is van “sociale en/of psychologische problematiek, soms in combinatie met middelengebruik”. De burgemeester stelde daarnaast dat mensen in de campers en caravans wonen vanwege “economische, medische of privéomstandigheden”. “Ook maken mensen soms een weloverwogen keuze om goedkoop in een camper te wonen,” stelde Schuiling, die aangaf dat de bewoners soms in een “ingewikkelde situatie” verkeren.

De brief van Schuiling zorgde dan ook voor veel opgetrokken wenkbrauwen onder sommige bewoners. “Gekscherend kreeg ik de vraag: wanneer ben je bij psychiater Koen Schuiling geweest?” vertelt de bewoner, die benadrukt dat zijn keuze om in een camper te leven bewust is gemaakt. “Ik woonde in een eengezinswoning, maar besloot deze op te geven om ruimte te maken voor anderen. Ik wilde Europa zien en vond een camper een goede oplossing.”

Dat geldt ook voor veel anderen, vertelt de bewoner van het P+R-terrein. “Zelfs al zouden er psychische problemen zijn, er af en toe een jointje worden gerookt of andere klachten zijn: deze mensen hebben een keuze gemaakt om er wat aan te doen. Er is woningnood, en juist doordat we zo leven maken we ruimte voor anderen. De burgemeester heeft nooit gesprekken met ons gevoerd en ik vind het een kwalijke aanname dat er psychische problematiek, armoede of drugsgebruik achter de keuze zou moeten zitten om in een camper te gaan wonen. Waarom lezen we niets over de woningnood in de gemeente?”

Roep om alternatief

Alle camperplaatsen in de gemeente Groningen worden per april 2025 “opgedoekt”, werd aan de bewoners verteld. Tot die tijd mogen de bewoners op het P+R-terrein blijven staan. “Maar geen woord over geboden alternatieven of dat Kardinge ophoudt te bestaan. We mogen zelf gaan zoeken naar alternatieven.”

De bewoner hoopt dat de gemeente meer begrip toont en een oplossing biedt aan de groep camper- en caravanbewoners. “Wij vragen enkel om een plek waar we tijdelijk kunnen verblijven. Geef ons de ruimte, want woningnood is voor veel mensen een reden om alternatief te wonen.”