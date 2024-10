Campagne om te stoppen met roken is weer begonnen

Het is oktober en dat betekent dat Stoptober weer is begonnen. Dat is een landelijke campagne om mensen van het roken af te krijgen.

De GGD Groningen ondersteunt Stoptober ook. Onder meer door met mensen in gesprek te gaan en advies te geven, hoopt de GGD de inwoners van Groningen te overtuigen ook te stoppen.

De provincie Groningen ondersteunt de actie ook en gaat rookvrije zones bij bushokjes maken. Er wordt niet gehandhaafd, maar de provincie hoopt dat mensen bewust worden om te stoppen.

Uit cijfers blijkt dat Groningers de meeste rokers telt. Veel Groningers reizen naar Duitsland af om daar hun rookwaar te halen, sinds sigaretten en tabak in Nederland veel duurder zijn geworden.