Cafetaria Oosterpark opent alsnog de deuren met broodje Olympia en kip heet van de naald

Foto: OOG. Cafetaria Oosterpark

Cafetaria Oosterpark aan de Ripperdalaan heeft dinsdag toch feestelijk de deuren geopend. Even leek het er op dat de cafetaria zou gaan verdwijnen.

Uitbater Jordi Rutgers moest na vier jaar namelijk noodgedwongen stoppen, omdat hij een polsblessure had opgelopen tijdens het voetballen.

Robin Stuitje is de nieuwe eigenaar van de cafetaria. Hij werkte in Garnwerd in een horecagelegenheid en wilde voor zichzelf beginnen. “Ik ga er heel veel ambacht in stoppen en zelf dingen maken”, zegt Stuitje over de snacks die hij wil gaan opdienen.

FC Groningen supporters

Cafetaria Oosterpark was indertijd het verzamelpunt voor FC Groningen supporters toen hun club nog in het Oosterparkstadion speelde. Velen haalden voor de wedstrijd nog even een snack. Stuitje was daar zelf ook vaak bij en hij laat de snacks van toen, ten tijde van eigenaar André Dokter, op het menu staan: “Het broodje Olympia, de eierbal en de ‘kip heet van de naald’. Ik heb daarvoor nog het speciale receptuur van André Dokter gekregen”.