Burgemeester geëmotioneerd bij laatste raadsvergadering: “Het was een groot voorrecht”

Foto: Tom Rustebiel

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) heeft woensdag voor de laatste keer de gemeenteraad voorgezeten. Een geëmotioneerde Schuiling kreeg van de raadsleden een staand applaus.

De raadsvergadering woensdag was er één zoals alle anderen. Voorstellen werden behandeld en er werd gestemd over moties. Toch kon het de toehoorder niet ontgaan dat het Schuiling zijn laatste raadsvergadering was omdat verschillende fracties tijdens woordvoeringen hun dankwoord uitspraken. Bijvoorbeeld de VVD. Ietje Jacobs-Setz: “Dit is één van de laatste keren dat we met onze fijne en gewaardeerde burgemeester in debat kunnen. Mijn fractie wil hem onnoemelijk bedanken voor zijn geweldige inzet voor onze gemeente.”

Josine Spier (griffier): “De rust van onze burgemeester hield mij ook rustig”

Aan het eind van de vergadering nam griffier Josine Spier het woord. Dat een griffier het woord neemt is uniek te noemen. In haar toespraak benadrukte zij de prettige samenwerking en roemde de rust waarmee Schuiling te werk gaat: “Die rust hield mij ook rustig.” Daarnaast gaf Spier aan dat Schuiling altijd bereikbaar was voor vragen en om vraagstukken te bespreken. “En het was gezellig. Op maandagochtend namen we de zaken door die op dat moment speelden. Vaak genoeg kregen deze bijeenkomsten een gezellige lading wat uiteindelijk de samenwerking alleen maar versterkt heeft.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Burgemeester Koen Schuiling wordt toegesproken door griffier Josine Spier. Foto: Ietje Jacobs-Setz

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Orgelmuziek zwelt aan en sommige mensen kan het niet snel genoeg gaan”

Na het uitreiken van bloemen was het aan Schuiling om nog wat woorden aan de raad mee te geven. Eerder op de avond kwam hij al met het advies aan de raadsleden om nooit de objectiviteit uit het oog te verliezen bij onderwerpen die behandeld worden. Waar hij die woorden op zijn altijd rustige en weloverwogen manier uitsprak, was dat aan het einde van de avond lastiger omdat ineens daar ook het besef was dat het de laatste raadsvergadering was. “Orgelmuziek zwelt aan en voor sommigen kan het niet snel genoeg gaan voor ik vertrokken ben”, probeert Schuiling nog met een grapje, waarbij hij verwijst naar de spandoeken in het Euroborgstadion afgelopen weekend, de spanning te breken. Toch heeft hij daarna een aantal seconden nodig om de emoties onder controle te brengen.

“Ik heb hier met veel plezier mogen verkeren”

Schuiling: “Het was een groot voorrecht om uw burgemeester te mogen zijn. Van college en van uw raad heb ik de afgelopen jaren heel wat geleerd. Ik heb met heel veel plezier hier mogen verkeren. Het daadwerkelijke afscheid volgt nog, en we gaan eerst nog met elkaar de Vier Mijl lopen, maar ik wil jullie bedanken voor de mooie jaren. Tot ziens.”

Applaus

Na het uitspreken van die woorden staat Schuiling op en loopt de raadszaal uit. Van de raadsleden, die zijn gaan staan, krijgt hij een luid applaus. Schuiling werd op 30 september 2019 benoemd als burgemeester van Groningen. Vorige maand maakte hij onverwachts bekend vanwege oververmoeidheid te zullen stoppen. Zijn laatste werkdag is op 23 oktober. Vorige week werd bekend dat de burgemeester eerder dit jaar is bestraft door het Openbaar Ministerie met een boete van 250 euro vanwege ‘aanstootgevend gedrag’ en ‘schennis van de eerbaarheid’. Schuiling gaat hier tegen in beroep.

Woensdag werd bekend dat Mirjam in ’t Veld (CDA) is benoemd als tijdelijk burgemeester van Groningen. Zij begint op 28 oktober.