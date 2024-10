Brommers en snorfietsen vanaf 1 januari niet meer welkom op Grote Markt

Foto Andor Heij: Grote Markt

Brommers en snorfietsen zijn vanaf 1 januari niet meer welkom op de Grote Markt. Deze maatregel wordt genomen om de veiligheid te verbeteren. Fatbikes blijven wel welkom.

“De Grote Markt is sinds de herinrichting een voetgangersgebied geworden”, vertelt Broeksma. “Dit betekent dat fietsers, taxi’s en vrachtwagens die materialen komen leveren te gast zijn. De volledige herinrichting is nog niet afgerond. Het Kwinkenplein gaat bijvoorbeeld nog aangepast worden. Toch nemen we nu de maatregel om vanaf 1 januari brommers en snorfietsen te verbieden. Tot de jaarwisseling gaan we inzetten op een campagne. Behalve een verbod gaat het bij deze campagne ook over het onder de aandacht brengen wat de aangewezen routes zijn voor fietsers.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Geen witte strepen”

Eén van de routes is van de Ebbingestraat naar de Gelkingestraat. De wethouder is niet van plan om deze route met witte strepen te gaan markeren. “Verkeersdeskundigen zeggen dat je dat niet moet doen. Met lijnen gaat namelijk de snelheid omhoog. Fietsers denken dan, dit is mijn gebied. Als je het door elkaar laat gaan, dat het dus wat onduidelijker wordt, dat komt de veiligheid uiteindelijk ten goede omdat er echt aan jou gevraagd wordt om oogcontact te maken.”

Rik Heiner (VVD): “Eerder vanmiddag was ik nog getuige van een ongeluk”

In de gemeenteraad werd er woensdagmiddag uitgebreid gesproken over de Grote Markt. Rik Heiner van de VVD: “Sinds de herinrichting maken fietsers, wandelaars en bestuurders van fatbikes en scootmobielen gezamenlijk gebruik van het plein. Vaak gaat het goed, maar het gaat soms ook goed mis. Eerder vanmiddag was ik nog getuige van een ongeluk tussen een fietser en een persoon op een scootmobiel. Het wordt tijd dat we nu direct actie gaan ondernemen.” Andere partijen sluiten zich daar bij aan. Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Gisteren werd ik zelf bijna aangereden. Op de Grote Markt geldt het recht van de sterkste. Wij pleiten daarom voor het inzetten van verkeersregelaars.” Etkin Armut van het CDA: “Mijn partij ontvangt berichten van mensen die niet meer naar de binnenstad willen omdat zij het er te gevaarlijk vinden.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Sommige partijen schetsen het beeld alsof zich een ramp aan het voltrekken is”

Andere partijen zien het probleem, maar vinden het ook belangrijk om nuance aan te brengen. Benni Leemhuis van GroenLinks: “Sommige partijen schetsen het beeld alsof zich een ramp aan het voltrekken is. De nuance is dat wij ook zien dat er verbetering nodig is. Er komen ook maatregelen aan als de volledige herinrichting een feit is. Wel valt het mijn fractie op dat er in de ochtenduren veel vrachtwagens met een te hoge snelheid over de Grote Markt rijden. Kan hier ook naar gekeken worden? Ook zien we dat terrassen van horecagelegenheden inmiddels tot op de blindengeleidestroken staan.” Broeksma zegt dat dit laatste absoluut niet de bedoeling is en direct op onderzoek uit te zullen gaan.

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Gewenning de tijd geven”

Pablo Vermerris van Student & Stad sluit zich bij GroenLinks aan: “Verkeersdeskundigen zeggen niet voor niets dat een beetje onveiligheid ook goed is. Daarnaast moet je het wennen aan deze nieuwe situatie ook zijn tijd geven in plaats van halsoverkop maatregelen te nemen.” Andere partijen zijn het daar niet mee eens en zeggen dat de situatie met de week verslechterd.

Broeksma gaat daar dus in mee door een verbod voor snorfietsen en brommers in te stellen. Dit betekent dat fatbikes nog wel welkom zijn, zolang deze niet zijn opgevoerd. Opgevoerde fatbikes zijn sowieso illegaal waarbij een bestuurder strafbaar is. Fatbikes die een zelfde snelheid hebben als een elektrische fiets blijven dus op de Grote Markt welkom.