Broedplaatsen komen tot leven bij Studio Boter in binnenstad: “Heel veel creativiteit”

Eigenaren Nathalie van Bergen en Anika Postma. Foto: Tom van der Kloet

In de afgelopen jaren ging het regelmatig over de broedplaatsen in onze gemeente: leegstaande gebouwen waar creatievelingen tot mooie resultaten komen. Sinds een maand worden hun producten te koop aangeboden in een winkeltje aan de Oude Boteringestraat. Een gesprek met Nathalie van Bergen.

Hoi Nathalie! Jullie zijn nu bijna een maand geopend Hoe gaat het met jullie?

“Het gaat ontzettend goed. We zijn heel blij dat we open zijn. We zien dat de belangstelling toe neemt en dat er al vrij regelmatig mensen bij ons naar binnen wandelen. Afgelopen week hebben we de eerste workshop in ons pand aan kunnen bieden. Uiteindelijk willen we een creatieve huiskamersfeer neerzetten waar mensen een kopje koffie of thee kunnen drinken, workshops kunnen volgen, maar ook rond kunnen struinen tussen producten die gemaakt zijn door creatieve mensen in CareX-panden.”

CareX-panden: of met een ander woord broedplaatsen, de rafelrandjes waar mooie dingen worden gemaakt. We hebben het dan bijvoorbeeld over Backbone aan de Travertijnstraat en de Biotoop in Haren. Wat wordt er qua producten zoal aangeboden?

“Als ik op dit moment om me heen kijk dan liggen hier bijvoorbeeld sokken waar de afbeelding van de Martinitoren op is aangebracht. Maar je vindt hier ook lampen die gemaakt zijn van afvalmaterialen. Er is keramiek, kleding, illustraties, sleutelhangers en er is kunst in verschillende vormen. Wat je ziet is dat er in deze broedplaatsen ontzettend veel creativiteit samen komt. Het is ook erg uiteenlopend. En dat kun je hier bekijken en ook kopen.”

Hoe ben je op dit idee gekomen?

“Samen met Anika Postma had ik dit idee al wat langer. Het is een passieproject. Aanvankelijk wilden we dit in de Biotoop voor elkaar krijgen. Daar hebben we plannen voor gemaakt. Op een gegeven moment vertelde CareX ons dat er een winkelpand in de binnenstad leeg stond. We moesten even in onze armen knijpen want we konden het niet geloven. Daar hebben we meteen interesse in getoond. En eigenlijk is het heel snel gegaan. We hebben de plannen enigszins aangepast, dit overlegd met CareX en half augustus hebben we de sleutel gekregen.”

Vorige maand vond de opening plaats. Hoe hebben jullie die dag beleefd?

“Dat was heel gezellig. Het was ook heel druk. Veel makers kwamen langs met hun aanhang. En eigenlijk is die drukte daarna wel gebleven. Dat komt ook omdat we op een hele goede locatie zitten. Het pand valt op, mensen lopen makkelijk naar binnen.”

De toekomst van broedplaatsen is onzeker omdat ze zich veelal in panden bevinden die tijdelijk leeg staan. Wat zegt jullie winkel over de waarde van de broedplaatsen?

“Dat er behoefte is aan zulke plekken. Juist zulke plekken maken een stad uniek. Waar mensen in alle vrijheid hun creativiteit kunnen gebruiken om tot mooie dingen te komen. Dat wordt dan hier in deze winkel verkocht. En wat je zegt klopt trouwens helemaal. Het geldt namelijk ook voor deze winkel. De einddatum voor dit project is onbekend. Dit jaar kunnen we hier sowieso blijven, maar we weten niet wat de toekomst brengt. Ergens is dat jammer omdat je graag wilt weten waar je aan toe bent. Aan de andere kant lijkt zoiets bij broedplaatsen in Groningen te horen. Daar zou meer aandacht voor mogen zijn.”

Studio Boter is geopend van donderdag tot en met zondag tijdens reguliere openingstijden en bevindt zich aan de Oude Boteringestraat 5.