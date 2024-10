Brand in woning aan Korreweg snel onder controle

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Korreweg heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 21.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “De bewoners hebben het alarmnummer gebeld nadat de magnetron begon te roken als gevolg van kortsluiting”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Wij zijn ter plaatse gekomen en hebben de situatie onder controle gebracht. Wij troffen geen brand meer aan, maar wel een woning waar rook stond. We hebben daarom geventileerd.”

Volgens de woordvoerder is de schade beperkt gebleven en hoeft stichting Salvage niet ter plaatse te komen. Hoe er kortsluiting kon ontstaan in de magnetron is onbekend.