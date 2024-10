Braakballen uitpluizen bij Het Groninger Landschap: “Wat eet een uil allemaal?”

Kinderen die nieuwsgierig zijn naar uilen kunnen zondag te kust en te keur in het bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap. Daar kunnen zondagmiddag braakballen uitgeplozen worden.

“Uilen slikken hun prooi, zoals muizen, in één keer door en spugen alles wat ze niet kunnen verteren, zoals botjes en haren, weer uit in een braakbal”, laat Het Groninger Landschap weten. “Tijdens de activiteit die wij vanmiddag aanbieden ga je zelf zo’n braakbal uitpluizen en ontdek je welke diertjes de uil heeft gegeten.” Bij het uitpluizen kun je gebruik maken van een loep en pincet. “Daarmee ga je op zoek naar de piepkleine botjes die in de braakbal verstopt zitten. Weet jij van elk dier de botjes zijn? En het leukste is, de botjes die je vindt, mag je meenemen naar huis.”

Zes soorten uilen

In Nederland komen zes verschillende uilen voor: de Bosuil, Ransuil, Velduil, Kerkuil, Steenuil en de Oehoe. kun je zes verschillende soorten uilen vinden. Het aantal Kerkuilen is de afgelopen jaren flink afgenomen. Dit komt omdat deze uil graag broedt in schuren en kerktorens. Het landschap verandert echter en veel schuren en kerktorens worden dichtgemaakt. Ook het aantal Velduilen is beperkt. In ons land broeden er zo’n vijftig paartjes. Toch wordt de Velduil vaker gezien dan andere uilen omdat dit dier vaak overdag en in de schemering jagen, in tegenstelling tot andere uilen die ’s nachts actief zijn.

Het uitpluizen van braakballen begint zondagmiddag om 14.00 uur. Om 15.00 uur is er ruimte voor een tweede groep. De activiteit duurt drie kwartier. Aanmelden is verplicht en kan op deze website.