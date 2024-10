Boekenliefhebbers delen hun passie aan de Boekentafel van Godert Walter

Beeld Tonnis Veenland

De gemiddelde Nederlander leest volgens Stichting Lezen zo’n 12 boeken per jaar, maar voor de echte boekenliefhebbers ligt dit aantal een stuk hoger. Dit geldt zeker voor een aantal vaste klanten van boekhandel Godert Walter, die wekelijks op zaterdagochtend samenkomen om de boeken te bespreken die zij die week hebben gelezen.

Anne Bergsma, voorzitter van de Boekentafel, was onlangs te gast in de OOG Ochtendshow om meer te vertellen over deze bijzondere leesclub van Godert Walter.

Ontstaan van de Boekentafel

De Boekentafel ontstond toen Anne Bergsma samen met een andere vaste klant in de boekhandel aan tafel ging zitten om de boeken die ze hadden gelezen met elkaar te bespreken. De eigenaar van de boekhandel merkte dit op en stelde voor om van deze gesprekken vast te leggen. Sindsdien schuiven elke zaterdagochtend verschillende vaste klanten aan bij Bergsma, inmiddels benoemd tot voorzitter van de groep, om gezamenlijk het boek van die week te bespreken.

De Opzet van de Boekentafel

Er is geen vast format bij de Boekentafel. Voorzitter Bergsma leidt weliswaar het gesprek, maar wat er precies besproken wordt, hangt elke week af van de deelnemers. Aan het einde van de discussie wordt er op speelse wijze een “klap” op het gesprek gegeven, waarmee de sessie wordt afgesloten. Elke week brengt een aantal vaste klanten, steeds in wisselende samenstelling, een zelfgekozen boek mee om te bespreken.

Deelnemen aan de Boekentafel is voor iedereen mogelijk; het enige wat je nodig hebt, is enthousiasme voor boeken. De groep heeft al veel bijzondere boeken besproken. Zo vielen de boeken van schrijver Anjet Daanje in de smaak, terwijl het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman leidde tot een van de meest verhitte discussies. Dit soort levendige gesprekken zijn wat de Boekentafel zo boeiend maakt. Wanneer de discussies te fel oplaaien, treedt vaste gast Hans, ook wel ‘de dominee’ genoemd, op als bemiddelaar om de rust te herstellen.

Boekhandel Godert Walter

Boekhandel Godert Walter werd opgericht in 1935 en in 1942 overgenomen door Godert Walter, wiens naam de winkel sindsdien draagt. De boekhandel viert binnenkort zijn 82-jarige bestaan en heeft in de loop der jaren verschillende eigenaren gekend. Toch wordt de winkel nog vaak geassocieerd met de naam Godert Walter, wat aangeeft hoe sterk de naam verbonden is met de geschiedenis van de boekhandel.

De vaste gasten van de Boekentafel zijn al jaren trouwe klanten van de boekhandel. Volgens Bergsma is de Boekentafel onlosmakelijk verbonden met Godert Walter en zijn huidige eigenaar. De ruimte die de boekhandel biedt aan Bergsma en de groep om wekelijks samen te komen, wordt als bijzonder waardevol ervaren. Het is een unieke plek waar boekenliefhebbers niet alleen boeken kopen, maar ook samenkomen om hun leeservaringen te delen.

Meer informatie

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de Boekentafel, zijn de bijeenkomsten te bekijken en te beluisteren op de website van boekhandel Godert Walter. Hier vind je ook een overzicht van de boeken die tijdens de sessies zijn besproken en aanbevolen.

