Blikjes in de bak of statiegeld in de zak? Vul onze enquête in!

Al ruim anderhalf jaar is het mogelijk om blikjes, van bijvoorbeeld bier en frisdrank, in te leveren voor statiegeld. Dit kan zorgen voor volle tassen en meer drukte bij de inleverpunten in de supermarkt.

Lever jij jouw blikjes en flesjes in voor statiegeld? Of vind je dat allemaal maar gedoe? En heb jij wel eens problemen met de statiegeldautomaat in de winkel of niet? Om te peilen hoe Groningen omgaat met statiegeld, heeft OOG een vragenlijst opgesteld. Wij zijn benieuwd naar jouw mening!

De enquête is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl.

De enquête is in te vullen tot en met maandag 21 oktober om 10.00 uur.