Bijna weer busje klem onder viaduct over Pop Dijkemaweg

Foto: Jerred van den Bos (112 Groningen)

Het was maandagochtend bijna weer raak aan de Pop Dijkemaweg. Het zoveelste bedrijfsbusje schatte de hoogte van het viaduct verkeerd in.

Het busje werd behoeden voor het inmiddels veelvoorkomende ongeluk door de hoogtepaal van 2,50 meter. Daardoor ramde de wagen niet het viaduct.

De hoogtepaal zorgde niet voor de grote schade die het viaduct normaal toebrengt aan bedrijfswagens. Desondanks kwam het busje niet zonder kleerscheuren weg bij de botsing. Ook de hoogtepaal liep schade op.

Het viaduct van de Kardingerweg over de Pop Dijkemaweg is er één die regelmatig bedrijfsbusjes tot slachtoffer maakt. Dit jaar was het al twee keer raak. Chauffeurs schatten, ondanks alle aanwijzingen, de hoogte van het viaduct verkeerd in.