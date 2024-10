Bijna 20 duizend inwoners gemeente Groninge vorig jaar opgelicht

Bijna tien procent van de inwoners van 15 jaar en ouder van de gemeente Groningen is vorig jaar slachtoffer geworden van oplichting. Daarom start de Rijksoverheid deze maand de campagne ‘laat je niet interneppen’.

Een mail van je bank om met spoed je gegevens te actualiseren, of een melding dat een belangrijk bestand voor je klaarstaat. Het zijn voorbeelden van online oplichting. Een veelvoorkomende vorm van cybercrime is phishing. Daar doet de dader zich voor als iemand anders, met het doel om geld of toegang tot persoonsgegevens te krijgen.

Om mensen te wapenen tegen online oplichting voert de Rijksoverheid in de cybersecuritymaand oktober deze campagne. Twee op de drie Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben vorig jaar ten minste één keer een phishing e-mail- of ander bericht ontvangen.

Yoanne Spoormans, specialist cybercrime bij de politie: “Online oplichting kan iedereen overkomen. Cybercrime is steeds lastiger te herkennen. Online criminelen maken gebruik van misleidingstechnieken. Zo zie je nu veel nepberichten en e-mails van overheidsinstanties, zoals de gemeente of de Belastingdienst met een linkje in het bericht. Mijn advies: Check altijd de afzender wanneer je een e-mail of ander bericht ontvangt. Blijf je twijfelen? Klik het bericht dan weg.”

Online oplichters gebruiken verschillende misleidingstechnieken. Ze doen zich voor als een ander, maken misbruik van je emoties (door je bang of nieuwsgierig te maken), doen alsof er een noodgeval is (handel snel, anders gaat het mis|), bieden een buitenkans aan (korting, mooie acties), of maken het persoonlijk, door te doen alsof ze je kennen. Op laatjenietinterneppen.nl vind je meer informatie over hoe je online misleiding kunt herkennen.