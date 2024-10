‘Bij sociale huur alleen zakendoen met corporaties’

Foto: Rick van der Velde

Beleggers in Groningse nieuwbouwprojecten moeten standaard woningcorporaties betrekken, zodat zij meer sociale huurwoningen gaan bouwen. Dat willen de coalitiepartijen in de gemeenteraad.

Dit moet latere verkoop van goedkope huurwoningen voor de hoofdprijs tegengaan. Dat wordt ‘uitponden’ genoemd. De partijen willen ook dat nieuwe woningen in het sociale huursegment in beheer komen van woningcorporaties.

PvdA raadslid Rico Tjepkema: “We zien te vaak dat particuliere ontwikkelaars huurwoningen na een paar jaar willen verkopen, en de broodnodige betaalbare sociale huurwoningen gaan dan verloren. Dat willen we met dit voorstel tegengaan.”

Particuliere ontwikkelaars zijn vaak verplicht om bij nieuwbouwprojecten ook een deel huurwoningen op te nemen. Maar na een bepaalde periode vervalt die plicht en willen ze de huizen dan zo snel mogelijk verkopen. Daardoor verliest Groningen betaalbare woningen. Tjepkema noemt als voorbeeld de ‘hitteflat’ van ontwikkelaar XIOR aan de Friesestraatweg. Die zou van plan zijn de goedkope huurwoningen op de markt te brengen.

De partijen zien nog meer voordelen in de samenwerking met corporaties. Ze zijn vaak betere verhuurders. Daarom zou het stadsbestuur zo veel mogelijk moeten aansturen op samenwerkingen tussen de ontwikkelaas en de corporaties. Ook moeten corporaties zo veel mogelijk de ruimte krijgen om te investeren in middenhuurwoningen. De gemeenteraad stemt deze woensdag over de motie.