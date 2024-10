Bewoners voelen zich niet betrokken bij ontwikkeling terrein in Haren en starten petitie

Foto: Google Maps

Een groep bewoners aan de Emmalaan in Haren is een petitie gestart omdat zij zich niet betrokken voelen bij de ontwikkeling van het terrein waar voorheen Mango Mobility was gevestigd. Met de petitie wordt opgeroepen om de bewoners alsnog te betrekken bij de plannen.

Het bedrijf Mango Mobility werd in de zomer van 2019 door een felle brand volledig in de as gelegd. Sindsdien ligt het terrein braak. De locatie werd gekocht door projectontwikkelaar Aprisco. Naar alle waarschijnlijk zullen er op de plek woningen gaan verrijzen. “Wij zijn met de gemeente in overleg over de contouren van de ontwikkeling. Binnenkort presenteren wij de plannen”, laat Aprisco weten. Als het proces met de gemeente is afgerond zal er een start worden gemaakt met het overleg met buurtbewoners.

“Informeer omwonenden”

De bewoners zijn op hun beurt daar niet blij mee. Zij zijn bang dat als de ontwikkelaar bij hen komt het spel zich al dusdanig op de wagen bevindt dat men achter de feiten aanloopt. “Een tijdige burgerparticipatie is een vereiste in de nieuwe omgevingswet”, zo vertellen de bewoners. “Daarom verzoeken wij met de petitie, om met terugwerkende kracht, omwonenden te infomeren.”

Maximale hoogte van ongeveer drie meter

Maar dat is niet het enige dat geëist wordt. Zo wil men dat er op de locatie laagbouw gerealiseerd wordt met een maximale hoogte van ongeveer drie meter. Daarnaast moet er bij de bouw methoden worden toegepast die schade aan de huidige woningen en gebouwen in de omgeving voorkomen. Ook moet geluidsoverlast tot een minimum worden beperkt. De petitie ging vorige week online en is inmiddels honderd keer getekend.