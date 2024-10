Bewolking voert boventoon tot het weekend, kouder weer in aantocht

Foto: Sebastiaan Scheffer

Met vooral grijzigheid in de lucht is het onmiskenbaar herfst in Groningen. Maar waar de temperatuur donderdag en vrijdag nog anders doet vermoeden, gaat de thermometer komend weekend flink omlaag.

Door Johan Kamphuis

Donderdagochtend is er eerst nevel. De rest van de dag is het bewolkt en blijft het droog. Het wordt 15 graden bij een zwakke tot matig toenemende zuidwestenwind, windkracht 3. Vrijdag is het bewolkt met in de loop van de dag wat lichte regen. In de namiddag kan het wat opklaren. Het wordt 14 graden bij een matige van west naar noordwest draaiende wind, windkracht 3.

Zaterdag is er veel bewolking en blijft het droog. Bij een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten is het met 10 graden als maximumtemperatuur wat minder zacht. In de nacht een paar opklaringen en minima rond afhankelijk van de duur en mate van opklaringen ergens tussen 1 en 4 graden.

Zondag en maandag blijft het droog en bij zonnige perioden wordt het rond 10 graden. In de nacht neemt de kans op wat lichte (grond)vorst toe.