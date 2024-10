Bevolkingsgroei gemeente Groningen in eerste drie kwartalen stuk lager dan vorig jaar

Foto Andor Heij: Herestraat 2024

Het aantal inwoners in onze gemeente groeide in de eerste negen maanden van dit jaar minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het aantal mensen dat uit andere gemeenten naar Groningen verhuist, is lager dan vorig jaar.

Eind september woonden er 245.087 mensen in Groningen, 1.319 meer dan aan het begin van het jaar. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal inwoners nog met 5.812 mensen. De bevolkingsgroei van begin januari tot eind september dit jaar bedroeg dan ook slechts 0,54 procent, vergeleken met 2,44 procent in dezelfde periode in 2023.

Het verschil is vooral te zien in het aantal mensen dat vanuit andere gemeenten in Nederland naar Groningen kwam om hier te wonen; dat waren er 3.499 minder dan vorig jaar.

De afnemende bevolkingsgroei is ook op nationaal niveau zichtbaar in de CBS-cijfers. De Nederlandse bevolking groeide in de eerste drie kwartalen van 2024 met 85.300 mensen, 24.000 minder dan in dezelfde periode in 2023. Deze krimp komt vooral door een daling van het aantal immigranten, terwijl emigratie en sterfte licht toenamen. Eind september telde Nederland 18,03 miljoen inwoners.