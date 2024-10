Betonbos is niet meer: alternatieve woonvorm aan Eemskanaal na twintig jaar ontruimd

Foto: ingezonden

Na zo’n twintig jaar komt er dinsdag formeel een einde aan het Betonbos. Het terrein werd dinsdagochtend ontruimd.

De overgebleven bewoners zijn inmiddels verhuisd naar een tijdelijke, alternatieve locatie aan de Gideonweg. De formele ontruiming verliep zonder problemen, vertelt Siard Heidanus. De wijkagent was bij de ontruiming aanwezig en was daar blij mee, schrijft Heidanus op X: “Dit positieve nieuws mag ook gedeeld worden. Groningen op zijn best!”

Een klein aantal bewoners van het terrein langs het Eemskanaal besloot de afgelopen maanden al te vertrekken. De bewoners die nog in het Betonbos zijn achtergebleven, verhuizen nu naar de Gideonweg, na een aanbod van de gemeente. Ze accepteren dit aanbod echter met tegenzin, want volgens de woongroep is de nieuwe locatie verre van ideaal. De woongroep moet het Betonbos verlaten zodat de eerste spades de grond in kunnen voor de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens.