Benefietconcert voor Oekraïense weeskinderen: “Oorlog bevindt zich bij ons in de kantlijn”

De stichting Life Guardians en de Franse organisatie Soutenez Les Orphelins Ukrainiens organiseren op 29 november in de Akerk een benefietconcert waarbij er geld opgehaald wordt voor Oekraïense kinderen en voor weeskinderen in het bijzonder. Een gesprek met Klaas Pot van de organisatie.

Hoi Klaas! Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

“Ik werd benaderd door de Franse organisatie of het ook mogelijk was om een concert in Groningen te organiseren. De Oekraïense tenor Yurii Godo reist namelijk op dit moment door West-Europa. Op dit moment verblijft hij in Ierland, later komt hij naar Frankrijk en België. Het leek deze Franse organisatie waardevol om ook een concert in Groningen aan te bieden. Daar heb ik mijn best voor gedaan. En dat is gelukt waardoor we hopelijk een heel mooi benefietconcert neer kunnen zetten.”

Nu zullen vaste bezoekers van onze website misschien wat flashbacks hebben. Want het klopt dat dit niet het eerste benefietconcert is?

“Dat klopt. Eerder dit jaar hebben we twee keer een concert proberen op te zetten. Alles was ook geregeld, maar tot twee keer toe meldde de pianiste zich af. Een ontzettend zure episode waar ik het eigenlijk ook niet te lang over wil hebben. Je bereidt alles voor, je hebt alles klaar staan en je wilt iets doen voor het goede doel. Dan is het een grote domper. Maar zoals men dan zegt, drie keer is scheepsrecht. We hebben er alle vertrouwen in dat het nu wel goed komt.”

Wie is Yurii Godo precies?

“Hij is een gerenommeerde tenor die vorig jaar ook al een concertserie in onder andere Frankrijk heeft gegeven. Godo studeerde af aan de Nationale Muziekacademie van Oekraïne en de Belcanto Higher School of Vocal in Barcelona. Hij studeerde samen met Placido Domingo, Montserrat Caballe, Jose Sempere en Maestro Jaime Arragal. Hij heeft een uitgebreid repertoire. Tijdens het benefietconcert zal hij een aantal duetten samen zingen met mezzosopraan Elina Mikheeva. Zij komt uit Odessa. Godo zal daarnaast begeleid worden door Olena Maltseva op eerste viool, Hanna Ignatenko op tweede viool en Antonia Kolenchuk op cello. Ook zij komen alle drie uit Oekraïne.”

Yurri Godo bij een concert in Odessa in 2019.

Hoe zal de avond er uit gaan zien?

“Het concert vindt plaats in de Akerk. Mensen kunnen van tevoren een kaartje aanschaffen via deze website. Daarnaast kan er op de avond zelf ook aan de deur een toegangsbewijs gekocht worden. Deze opbrengsten gaan volledig naar het goede doel. In de kerk zal bovendien een donatiepot te vinden zijn waar geld in gestopt kan worden. Met het geld gaan bijvoorbeeld laptops ingekocht worden. In Oekraïne gaat het leven zo goed en zo kwaad als het kan door. In de gebieden waar gevochten wordt zijn de scholen dicht. Veel kinderen zijn gevlucht en verblijven elders. Om hen toch scholing aan te kunnen bieden gaan we dus laptops aanschaffen. Een ander deel van het geld komt eveneens ten goede aan de kinderen, maar dan moet je denken aan bijvoorbeeld kleding en het aanschaffen van andere belangrijke levensbehoeften.”

De oorlog in Oekraïne woedt inmiddels al 2,5 jaar. In ons land lijkt er steeds minder aandacht voor te zijn. Frustreert dat ook?

“Dat frustreert zeker. Elk conflict, waar dan ook ter wereld is verschrikkelijk. Maar in ons land is er een mentaliteit dat mensen zeggen ik heb al eens gegeven, het is nu klaar. Terwijl de situatie in Oekraïne alleen maar verslechterd. Het geweld wordt intenser. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van Iraanse Shahed-drones. Een drone klinkt liefelijk, maar deze Shahed-drones zijn enorme apparaten. Ze zijn zo groot als drie geparkeerde personenauto’s naast elkaar. Tijdens de nachtelijke uren worden er zeventig naar Oekraïne gestuurd. Het luchtafweergeschut weet altijd wel iets te raken, maar het lukt vaak toch ook om doel te treffen. Er wordt heel heftig gevochten, er wordt veel vernield en de Russen rukken heel langzaam op.”

Vind je het gevaarlijk dat de aandacht voor Oekraïne verslapt?

“Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om onze rug recht te houden. Dat we als Europa Oekraïne blijven steunen. Het dogma dat als je geholpen hebt, dat je taak er op zit, die gaat hier niet op. Als Rusland deze oorlog wint dan komt het land dichterbij het westen. Als we onze steun nu verslappen dan geef je daarmee eigenlijk groen licht aan dictatoren. Immers, als zei maar lang genoeg doorzetten, dan wordt er door het westen wel prijs gegeven. De vergelijking met China en Taiwan is wellicht een goede. China probeert al heel lang Taiwan in te lijven. Die strijd wordt nooit opgegeven. Een moment van verslapping voor Taiwan kan funest zijn voor hun autonomie.”

Maak je je zorgen?

“Ja, toch wel. Het nieuws van de afgelopen dagen is dat Noord-Koreaanse troepen naar alle waarschijnlijkheid in Oekraïne ingezet gaan worden. Dan kun je denken, so what? Maar dat zou gewoon een flinke escalatie van dit conflict zijn. Een ander land stuurt troepen om Rusland bij te staan. En natuurlijk, het is belangrijk om door te gaan met je leven. Maar het argument dat je al hulp hebt geboden en dat daarmee je taak er op zit, daar ga ik heel slecht op. Als je vandaag boodschappen haalt in de supermarkt, en je haalt woensdag opnieuw wat. Dan wordt er ook niet gezegd, ben je nu hier al weer? Dat is waar we het over hebben. We moeten de dreiging serieus nemen en we moeten proberen om Oekraïne zo goed mogelijk te steunen. Daar zet ik mij voor in.”

Het concert vindt plaats op vrijdag 29 november om 20.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.