Bekerwedstrijd FC Groningen tegen Kolping Boys mogelijk bij AZ

Foto Andor Heij.

De bekerwedstrijd tussen Kolping Boys en FC Groningen wordt niet in Oudorp (gemeente Alkmaar) gespeeld. Dat zegt voorzitter Erik Burger tegen NH Nieuws.

Burger verwacht drie tot vierduizend toeschouwers en daar is het complex van de vierde divisionist te klein voor.

De voorzitter van Kolping Boys is in gesprek met AZ om de wedstrijd daar te spelen, maar ook de accommodaties van Volendam of Telstar worden al optie genoemd. De wedstrijd wordt op dinsdag 29 oktober, woensdag 30 oktober of donderdag 31 oktober gespeeld.