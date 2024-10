Be Quick na rust langs Blauw Wit ’34, eerste nederlaag Velocitas

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Blauw Wit'34

Be Quick 1887 heeft zaterdagavond in de eerste klasse H in eigen huis met 3-1 gewonnen van Blauw Wit ’34. De Groningers sloegen pas na de pauze toe.

In de eerste helft gebeurde weinig noemenswaardig, maar na de rust was Be Quick in een dikke tien minuten klaar met de ploeg uit Leeuwarden.

Na 47 minuten kopte Geertjan Liewes een voorzet van Patrick Helbig binnen: 1-0. Na 54 minuten werd Parsa Norouzian gevloerd binnen de beruchte lijnen. De strafschop van Liewes werd gestopt door Kelvin Wilpstra, maar de rebound van Liewes ging er alsnog in.

Beslissing

Twee minuten later combineerde Be Quick fraai door de Blauw Wit defensie. Liewes kaatste met Helbig, die de trekker over haalde: 3-0.

De Leeuwarders drongen een korte periode even aan en Micha Metz tekende na 80 minuten voor de 3-1. “Dat was een fase waarin je denkt dat misschien de 3-2 nog gaat vallen en dan wordt het nog billen knijpen”, aldus Be Quick trainer Marco Sanders. “Maar de eindfase was weer helemaal voor ons. Dan had je de 4, 5-1 en misschien wel de 6-1 moeten maken”.

Sanders doelde op mogelijkheden van invaller Jesse Oosting en Sven van der Velde die er op miraculeuze wijze niet in gingen.

Getest

“We zijn vandaag getest op het spelen onder hoge druk en het veroveren van tweede ballen”, zei Sanders. “Dat hebben we delen van de wedstrijd goed gedaan. We waren een team dat voor elke bal streed. Het was een goede pot waarin we een goede instelling en vechtlust hadden. Als je in deze klasse wedstrijden wilt winnen, komt er meer kijken dan alleen mooi voetballen”.

Be Quick 1887 staat tweede in 1H met zeven punten uit drie wedstrijden. Dat is net zo veel als koploper Broekster Boys, dat een beter doelsaldo heeft.

Be Quick 1887 – Blauw Wit ’34 3-1. 47. Geertjan Liewes 1-0. 54. Geertjan Liewes 2-0. 56. Patrick Helbig 3-0. 80. Micha Metz 3-1. Toeschouwers: 250.

Eerste nederlaag Velocitas

Velocitas ging zaterdagmiddag in dezelfde klasse na twee zeges in de derde competitiewedstrijd onderuit. In en tegen Buitenpost werd het 2-0. Voor de pauze was Buitenpost wat beter, maar beide clubs kregen kansen. Op slag van rust scoorde Buitenpost de 1-0 via David Albert Villalta.

Na de thee was Velocitas een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Zo werd een bal van de Friese doellijn gehaald. Nadat Edwin Schaafsma van Buitenpost een kleine tien minuten voor tijd zijn tweede gele en dus rode kaart kreeg drongen de Groningers nog even aan. Buitenpost was gevaarlijk uit de omschakeling en Rolf Dijk besliste in blessuretijd de wedstrijd. Het waren de eerste punten voor de degradant uit de vierde divisie. Velocitas is zesde met zes punten uit drie wedstrijden.