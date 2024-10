Basisschool Het Mozaïek bestaat vijftig jaar: “Het is een feestje als de schoolbel klinkt”

Op de basisschool werd afgelopen week een circusvoorstelling samengesteld. Foto: ingezonden

Basisschool Het Mozaïek aan het Tussenziel in Haren bestaat dit schooljaar vijftig jaar. Afgelopen week werd het al groots gevierd en ook de komende periode vinden er festiviteiten plaats. Een gesprek met schoolleider Ad van Deursen.

Hoi Ad! Hoe bijzonder is het in de huidige tijd dat een school vijftig jaar bestaat?

“Ik denk dat het een geweldige prestatie is. Eigenlijk staat of valt alles met het aantal leerlingen dat je les geeft. Geven ouders jou als school het vertrouwen om hun kostbaarste bezit onderwijs te geven? Dat heeft natuurlijk te maken met de ontwikkelingen die je als school doorvoert en ook het stempel dat je als school drukt. Dit jaar zijn we qua leerlingenaantal gegroeid. Dat maakt ons heel trots. En ik zal je ook eerlijk zeggen dat we daar energie van krijgen.”

De ontwikkelingen in onderwijsland gaan snel. Zowel qua regelgeving als inrichting van de lessen. Hoe begon het voor Het Mozaïek?

“Deze school is gestart in 1974. Meneer Bos richtte in dat jaar een gereformeerde school in Haren op. Ruimte was er aanvankelijk niet. Noodgedwongen werd het daarom gehuisvest in één van de zalen van de kerk aan de Wederikweg. Zeven jaar later, in september 1981, werd de school uitgebreid met een kleuterschool. De kosten daarvan werden toen nog niet bekostigd door de overheid. Daarom werden er allerlei acties gehouden onder leden en kerken in Haren en Onnen. En wat je zegt klopt: de ontwikkeling staat nooit stil. Als school maken we nu onderdeel uit van de koepelorganisatie Noorderbasis. De school is onlangs helemaal gerenoveerd. Het oude gebouw is tegen de vlakte gegaan. Alleen de muren zijn blijven staan. We beschikken nu over airco en digitale borden. We zijn nu helemaal klaar voor de toekomst.”

Bij een lustrum denk je na hoe je dat vorm kunt geven. Hoe hebben jullie dat ingericht?

“Wij vonden het als school belangrijk dat het een dag zou worden waar de kinderen ook iets van konden leren. De kinderen krijgen reken- en taallessen, maar ook creatieve vaardigheden zijn een groot goed. Daarom hebben we een circus op school laten komen. De dag begon met een ballonnenboog waar de kinderen onderdoor moesten lopen. Daarna zijn ze verwelkomd door de circusdirecteur en zijn de kinderen naar een gymzaal gegaan. Daar werd men geënthousiasmeerd en op ideeën gebracht. Onvoorbereid is men gaan oefenen en al spelenderwijs is er een hele show vol acts bedacht. Natuurlijk werd er ondertussen getrakteerd op drinken en lekkere gebakjes.”

Met in de middag een grote voorstelling?

“Ja, dat was fantastisch. Ouders en opa’s en oma’s waren uitgenodigd en samen heeft men de show kunnen bewonderen. Het was heel leuk om al die vrolijke koppies te zien. Geschminkt en verkleed werden mooie circusacts gepresenteerd. Uiteindelijk is het daardoor een mooie dag geworden, waarbij je de kinderen op een hele andere manier bezig ziet. Ik denk dat door creatief bezig te zijn je ook essentiële bagage opdoet die van nut kan zijn in de rest van je leven.”

Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat er problemen zijn in het onderwijs. Het lerarentekort bijvoorbeeld. Hoe is dat bij jullie?

“Dat tekort is groot. De afgelopen jaren speelde dit met name in de Randstad, maar het heeft het Noorden nu ook zeker bereikt. We proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Ik vertelde al even over Noorderbasis. Voorheen werkten we onder de vlag van gereformeerde scholen. Met Noorderbasis zijn we nu scholen met de bijbel geworden. Ik denk dat we samen, met Noorderbasis, heel proactief bezig zijn op dit vlak. We hebben goede contacten met de pabo-opleidingen waar toekomstige onderwijzers worden opgeleid. We hebben een actief beleid om deze studenten al vroeg op onze school te laten komen, om kennis te maken. En dat werkt waardoor we voor dit schooljaar in ieder geval alle vacatures hebben kunnen vullen.”

Het lijkt me extra lastig omdat jullie een school met de bijbel zijn waar wellicht niet iedere docent wil werken …

“De bijbel speelt bij ons een belangrijke rol, maar het is niet zo dat we er de hele dag mee bezig zijn. Als school zien we het als een zegen van de here God of we als school open mogen blijven. We leven in een tijd met een afnemend aantal kinderen. Ondertussen heeft Haren het geluk dat er meerdere goede scholen zijn te vinden. Als school bedienen wij ouders voor wie geloof belangrijk is. Daar proberen wij iets in te betekenen. En dat doen we met veel plezier. Je kunt zeggen, onderwijs geven is jullie werk. Maar voor ons is het elke dag een feestje om na het klinken van de schoolbel onderwijs te mogen geven.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

“Ik heb geen glazen bol. Dus ik vind dat een moeilijke vraag. Natuurlijk hoop ik dat we er over vijftig jaar nog steeds zijn. Maar we weten niet wat de dag van morgen gaat brengen. In de afgelopen tien jaar zijn er minder kinderen geboren. Blijft dat zo of gaat dit kantelen? Maar ook de ontkerkelijking speelt een rol. Tegenwoordig is er van alles aan de hand in de wereld. Bij eerdere conflictsituaties zag je dat daardoor de belangstelling voor het geloof toe nam. Dat zijn allemaal gradaties die van toepassing. En onze werkwijze: ons doel is dat we als school kinderen individueel willen bedienen. Je hebt kinderen die goed zijn in rekenen en taal. Andere kinderen zijn heel creatief. Ons doel is om al die kinderen recht te doen.”

Dit feest zit er nu op. Gaat er dit schooljaar nog meer gebeuren?

“Jazeker. In november organiseren we een reünie. Dan zijn oud-medewerkers welkom om herinneringen en verhalen op te komen halen. Aan het einde van het school, in juni of juli, willen we een barbecue organiseren voor kinderen, ouders en medewerkers. Op die manier willen we dit feestelijke jaar in stijl afsluiten. En het is wellicht nog leuk om te vertellen dat we op woensdag 23 oktober een open dag organiseren. Dan zijn mensen van harte welkom om bij ons te komen kijken.”

Schoolleider Ad van Deursen was zaterdag te gast in het radioprogramma Haren Doet op OOG. Beluister hieronder het interview terug: