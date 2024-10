Autoliefhebbers kijken hun ogen uit in Martiniplaza: “Bugatti’s, Ferrari’s en Lamborghini’s” (foto’s)

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Autoliefhebbers konden zaterdag en zondag te kust en te keur in Martiniplaza. In de evenementenlocatie vond de tweede editie van Autosalon van het Noorden plaats.

“We hebben hier 30 miljoen euro aan auto’s staan”, laat de organisatie weten. “Je ziet hier auto’s uit de autosport, zoals de 2026 Audi Formule 1-auto, die nog niet eerder is getoond, en de Aston Martin Formule 1 Safety Car. Maar er zijn ook honderden super- en hypercars te bekijken zoals Bugatti’s, Ferrari’s, Lamborghini’s, Porsche’s en McLaren’s. In totaal gaat het om meer dan tweehonderd voertuigen.”

“Volop maken van foto’s en filmpjes”

Eén van de bezoekers was nieuwsfotograaf Joaquín Lo Sie Sen: “Het evenement trekt veel bezoekers, maar daar heb je geen last van omdat de oppervlakte, waar het plaatsvindt, heel groot is. De twee grote hallen en de Donarhal zijn in gebruik. Wat je hier ziet zijn de echte autoliefhebbers die hun ogen uitkijken. Maar ook veel kinderen die met hun ouders of grootouders langs de wagens lopen. En uiteraard de autospotters. Zij maken volop foto’s en filmpjes.”

Tekst gaat verder onder het filmpje:

“Oordopjes geen overbodige luxe”

Hoogtepunt in het programma waren de Car Catwalk shows. Het publiek kon plaatsnemen op de tribune om vervolgens een show te bekijken waarbij de meest uiteenlopende auto’s besproken werden. Lo Sie Sen: “Het publiek kon de auto’s zien, horen en meemaken. Oordopjes waren overigens geen overbodige luxe. Het laten horen van de motoren en uitlaten ging gepaard met flink wat lawaai.”

Tweede editie

Maar het waren niet alleen auto’s. Ook aanbieders op het gebied van verzekeringen, detailing producten en de nieuwste gadgets waren aanwezig. Vorig jaar februari werd de Autosalon van het Noorden voor het eerst gehouden in Martiniplaza. Dit jaar was het evenement in de herfst geprogrammeerd. Over het aantal bezoekers konden nog geen details worden gegeven.