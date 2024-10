Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de kruising van het Kattengat met de Olgerweg in Groningen is dinsdagmiddag een auto over de kop geslagen na een botsing met een andere personenwagen.

Daarbij raakten twee inzittenden van de twee auto’s gewond, zo melden het Dagblad van het Noorden en RTV Noord. De slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Beide auto’s raakten zwaar beschadigd. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk.