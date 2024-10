Artsen en geneeskundestudenten op ‘Doktersdate’ naar Groningse basisscholen

Kinderarts Dorien Blommaert tijdens een Doktersdate - Foto via UMCG

Het UMCG, Ommelander Ziekenhuis Groningen en het Martini Ziekenhuis sturen deze maand 55 artsen op een ‘date’ naar 21 basisscholen in de provincie Groningen. Tijdens deze Doktersdates vertellen de artsen de kinderen over hun werk en geven ze hen tips voor een gezonde leefstijl.

Artsen met uiteenlopende specialismen hebben zich aangemeld, van chirurgen en gynaecologen tot cardiologen en kinderartsen. Op sommige scholen wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de risico’s van vapen. Dit jaar doen ook enkele longartsen mee om dit onderwerp te bespreken met kinderen uit groep 7 en 8.

In totaal bezoeken de artsen 75 klassen op 21 basisscholen. Daarnaast bezoekt een groep geneeskundestudenten van het UMCG 9 BSO-locaties van SKSG in de stad Groningen. Tijdens deze Doktersdates geven artsen en verpleegkundigen de kinderen adviezen over een gezonde leefstijl.

Volgens het UMCG is de belangstelling onder artsen groot. Vorig jaar deden 28 artsen mee; dit jaar zijn dat er bijna twee keer zoveel.