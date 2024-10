Armoedeprobleem in gemeente Groningen grootste van heel de provincie

Zo’n 12.600 inwoners van Groningen hebben niet genoeg inkomen of spaargeld om van rond te komen. Dat zijn er naar verhouding meer dan waar dan ook in de provincie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vergeleken met een jaar eerder is het percentage arme inwoners van Groningen wel gedaald: in 2022 leefden naar schatting 13.860 mensen in onze gemeente in armoede. Het percentage daalde van 5,9 naar 5,3 procent. In heel de provincie Groningen leefde vorig jaar 3,9 procent van alle inwoners onder de armoedegrens.

Ook landelijk nam het aantal inwoners onder de armoedegrens af. Dat komt mede omdat die grens vanaf nu anders berekend wordt. Zo ging het voorheen alleen om inkomen, nu gelden mensen als ‘arm’ als ze na aftrek van woon-, energie- en andere noodzakelijke lasten, niet genoeg geld overhouden om van rond te komen.

Het houdt in dat een gezin met twee pubers ‘arm’ is als het netto-inkomen onder de 2911 euro per maand ligt, en ze ook geen spaarpotje van 35.000 euro hebben. Voor iemand die alleen woont geldt de helft van deze bedragen.

Het SCP waarschuwt wel voor teveel optimisme. Er balanceren 1,2 miljoen Nederlanders op het randje van armoede, en de groep onder de armoedegrens zit dieper in de problemen dan een paar jaar geleden.