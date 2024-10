Apothekersassistenten staken bij Euroborg en Menzis: ‘CAO zo slap dat zelfs Viagra niet helpt’

De stakende apothekersassistenten voor het kantoor van Menzis - Foto via FNV (Instagram)

Medewerkers van zo’n zeventig apotheken uit Drenthe, Friesland en Groningen legden woensdag het werk neer om te protesteren voor een betere cao. Een honderdtal stakende apothekersassistenten verzamelde zich woensdagmiddag bij de Euroborg voor een protestactie.

De medewerkers verzamelden zich, gekleed in vakbondshesjes en gewapend met vlaggen en spandoeken, op de trappen voor het voetbalstadion in Stad. “Onze cao is zo slap dat zelfs viagra niet helpt!”, viel te lezen op een van de spandoeken. Vervolgens trok de stoet naar het nabijgelegen kantoor van Menzis.

De actie daar was bedoeld om de zorgen van de apotheekmedewerkers over te brengen en te ‘vragen wat de zorgverzekeraar met de OVA-gelden heeft gedaan in de contracten’. De stakers willen opheldering over de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Die werd uitgekeerd aan de zorgverzekaars en was bedoeld voor de apothekers als loonbijdrage voor medewerkers. Maar meerdere apotheken zeggen dat zij hier niets van hebben ontvangen, stellen de vakbonden.

Maar de staking draait vooral om betere lonen voor apothekersassistenten. Er zit nog steeds geen schot in een cao-conflict tussen de bonden en werkgevers. Medewerkers van onder andere Boots Apotheek Lewenborg, de Service Apotheek aan het Hanzeplein en de Poliklinische Apotheek van het UMCG deden mee aan de protestactie.