Apotheekmedewerkers in Groningen leggen woensdag het werk neer voor betere cao

Foto: Kravaivan11 via Pixabay

Wie woensdag medicijnen wil halen in een Groningse apotheek zou wel eens voor een dichte deur kunnen staan of lang moeten wachten. Honderden medewerkers van 7zo’n zeventig apotheken uit Drenthe, Friesland en Groningen leggen het werk neer, omdat ze actie voeren voor een betere cao.

De afgelopen weken werd al actie gevoerd in andere delen van het land. Volgens vakbonden CNV en FNV zit er nog steeds geen beweging in het cao-conflict. Daarom zijn nu de noordelijke provincies aan de beurt om het werk neer te leggen.

Volgens de vakbonden zijn de lonen van de apotheekmedewerkers te laag en willen de werkgevers deze niet met meer dan twee procent verhogen. “Dat is onder het niveau van de inflatie en daarmee gaan deze mensen nog verder achteruit”, stelt FNV-bestuurder Ralph Smeets. “De werkgevers zeggen geen geld te hebben om goede arbeidsvoorwaarden af te spreken en wijzen naar zorgverzekeraars en overheid. Die verwijzen weer naar de werkgevers. Daar zijn we klaar mee.”

De lage lonen en hoge werkdruk zorgen mede voor een leegloop van personeel in apotheken, aldus CNV-bestuurder Albert Spieseke: “Medewerkers vertellen ons dat ze voor het geld beter vakken kunnen vullen in de supermarkt. Dat is ook te merken bij de opleidingen die steeds minder studenten trekken. Daar moet nu iets aan gebeuren.”

Een week geleden trokken honderden protesterende apothekersassistenten in Den Haag, om de kwestie aan te kaarten bij minister Fleur Agema. Zonder concreet resultaat, stellen de bonden: “Het was eigenlijk hetzelfde oude verhaal. Agema wijst naar de verzekeraars en de werkgevers. Ze proberen ons nog steeds van het kastje naar de muur te sturen. Dat pikken we niet meer. Dus gaan de acties door.”