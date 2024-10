Afrit A7 vanuit Hoogkerk richting binnenstad vrijdagavond open

Komende vrijdag 4 oktober om 20.00 uur gaat de nieuwe afrit open van de A7 naar Groningen-Centrum, voor het verkeer vanaf Hoogkerk/Drachten.

De nieuwe afrit Groningen-Centrum is op het kaartje met een groene lijn aangegeven. Kom je vanaf de afrit, dan ben je verplicht om daar rechtsaf te slaan richting het centrum.

De afrit is erg belangrijk voor de ondernemers in de binnenstad en hun klanten, zegt Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club. Mensen die van buiten de stad komen kunnen nu via de Brailleweg rechtstreeks richting het centrum rijden.