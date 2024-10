Accountantskantoor ‘rankt’ financiën ziekenhuizen: rapportcijfers Groninger ziekenhuizen dalen

Foto: UMCG

De financiële prestaties van Nederlandse ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar verder verslechterd, concluderen accountants van BDO op basis van de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen. Zowel het UMCG als het Martini Ziekenhuis scoorden slechter dan vorig jaar. Het Martini kreeg zelfs een onvoldoende van het accountancykantoor.

In het onderzoek worden ziekenhuizen gerangschikt op basis van hun financiële prestaties over 2023. Hiervoor voert het accountancykantoor onder meer een ‘financiële stresstest’ uit, die resulteert in een ‘rapportcijfer’, waarmee de ziekenhuizen worden gerangschikt.

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis staan niet op dezelfde lijst, omdat academische ziekenhuizen een ander verdienmodel hebben. Het UMCG steeg van plek zes naar plek vier op de lijst met zeven academische ziekenhuizen in Nederland. Hoewel het UMCG op de meeste vlakken minder goed presteerde dan een jaar geleden, behaalde het ziekenhuis een 8 op de BDO-toets. Vorig jaar was dat een 6. Kanttekening: dit cijfer is gebaseerd op een oudere meetmethode van BDO; de nieuwe methode geeft het UMCG opnieuw een 6.

Het Martini Ziekenhuis deed het aanzienlijk slechter, volgens de accountants. Waar het vorig jaar nog op plek twintig stond van de 64 algemene ziekenhuizen die BDO onderzocht, keldert het Martini op basis van de cijfers nu naar plek 48. Net als het UMCG daalde het Martini qua ‘rapportcijfer’ van een 8 naar een 6 met de oude meetmethode. Met de nieuwe meetmethode krijgt het Martini Ziekenhuis een 4, wat als een onvoldoende wordt beschouwd.

De lage rapportcijfers zijn volgens BDO echter geen verrassing. Het gemiddelde rapportcijfer voor algemene ziekenhuizen daalde in 2023 naar een 5,5, vergeleken met een 7,1 in 2022. Ziekenhuizen boeken minder winst en de nieuwe meetmethode weegt nu ook de ouderdom van het vastgoed en de schuldenaflossingscapaciteit mee.