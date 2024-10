Aanvullende vaste vergoeding voor mogelijk 110.000 woningeigenaren in bevingsgebied gaat in november van start

Foto via Groninger Bodem Beweging

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) begint volgende maand met de regeling Aanvullende Vaste Vergoeding (AVV) voor Groningse en Drentse huiseigenaren. Dat betekent dat een aanzienlijke groep mensen in het bevingsgebied die minder dan tienduizend euro aan schadevergoeding hebben ontvangen, een aanvulling krijgen tot dit bedrag.

De afgelopen maanden konden inwoners van het bevingsgebied een voorinschrijving doen. Uit die voorinschrijvingen (zo’n 25.000) blijkt, zo stelt het IMG, dat het afhandelen van de aanvragen meerdere jaren gaat duren. In totaal komen 110.000 woningen in aanmerking.

Na een aanvraag kijkt het IMG per perceel hoeveel schadevergoeding de NAM, de CVW, de TCMG en het IMG tot nu toe toekenden aan een adres. De AVV vult vervolgens schadevergoedingen aan tot tienduizend euro per woning en tot vijfduizend euro voor kleinere gebouwen zoals schuren en garages.

De regeling is bedoeld om verschillen in uitgekeerde bedragen uit het verleden recht te trekken en verdere stappen te zetten in het herstel van de getroffen regio, aldus het IMG. Wie kiest voor de aanvullende vaste vergoeding, stemt in met definitieve afhandeling. Dit betekent

dat de vergoeding een eenmalige aanvulling is op de eerder ontvangen vergoeding en dat eventuele nieuwe of verergerde schade hiermee ook is afgehandeld. Alleen als er een nieuwe beving plaatsvindt waarvan wordt vastgesteld dat die tot schade geleid kan hebben, is het nog

mogelijk om nieuwe schade te melden.

Het proces begint met een kleine groep in november en zal stapsgewijs worden uitgebreid, waarbij eerst de zwaarst getroffen gebieden worden geholpen. Vanaf de zomer van volgend jaar kunnen mensen die geen voorinschrijving hebben gedaan, ook een aanvraag indienen. De regeling zal naar verwachting enkele jaren lopen.

Per 13 oktober sluit het IMG de voorinschrijving. Dan begint het IMG met de aanloop naar de afhandeling. Het mijnbouwschade-instituut vraagt mensen om hun nog niet afgeronde voorinschrijving voor deze datum af te ronden, anders verdwijnen ze.

Aanvullende informatie over de regeling is hier te vinden.