Aantal kinderen in de jeugdzorg licht gestegen

Foto: Wolter Deelman

Het aantal jongeren in Groningen in de jeugdzorg is afgelopen jaar licht gestegen. Dat meldt het Algemeen Dagblad, naar aanleiding van onderzoek van het CBS.

In de eerste helft van dit jaar ontvingen in de gemeente Groningen 4905 jongeren één of meer vormen van jeugdzorg. Dat zijn er 160 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee ligt het aantal jongeren met jeugdzorg in Groningen verhoudingsgewijs op het laagste niveau van heel de provincie. De veel kleinere gemeenten Westerkwartier en Midden-Groningen volgen elk met een kleine 1700 jongeren op plek twee en drie.

Het aantal kinderen in de jeugdreclassering in onze gemeente is voor het derde jaar op rij gedaald: van afgerond 175 in de eerste helft van 2021 naar 110 nu. Het aantal jongeren met jeugdbescherming is ook gedaald, naar 345.

Het overgrote deel van de jongeren in de jeugdzorg in Groningen krijgt jeugdhulp omdat ze psychische of gedragsproblemen hebben of omdat hun ouders moeite hebben met de opvoeding.

Luuk Hovius van het CBS: “De afgelopen tien jaar, sinds de jeugdzorg is gedecentraliseerd, hebben we eigenlijk alleen maar groei gezien. Zeven op de acht gemeenten moeten jeugdzorg organiseren voor meer dan 9 procent van al hun jongeren.” Groningen is wat dat betreft de uitzondering op de regel. “Tien jaar geleden was dat landelijke beeld nog helemaal omgekeerd,” aldus Hovius.