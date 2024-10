Aantal dak- en thuisloze jongeren neemt laatste maand toe

Het aantal dak- en thuisloze jongeren in de gemeente is na een periode van een voorzichtige daling de afgelopen maand weer toegenomen. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang zegt er alles aan te doen om deze jongeren zo goed mogelijk te helpen.

Jongman reageerde op vragen die gesteld waren door de fracties van de ChristenUnie, Stadspartij 100% voor Groningen en D66. Peter Rebergen: “Wij maken ons zorgen over de toename van het aantal dak- en thuisloze jongeren in ons land. Uit landelijke cijfers blijkt dat één op de vijf daklozen een jongere is. Het blijkt dat het lastig is om deze groep ondersteuning te bieden. We zijn heel benieuwd hoe dit er in Groningen voor staat en hoe deze ondersteuning er in onze gemeente uit ziet. Daarnaast blijkt ook dat één op de vijf jongeren die achttien jaar wordt, en in de jeugdzorg verblijven, op straat belanden. En daarmee dus dakloos worden. Zijn deze jongeren in beeld?”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Situatie houden we stevig in de gaten”

Wethouder Jongman: “In Groningen hebben we de monitor ‘dakloosheid’. We zien in deze monitor, op de lange termijn, een kleine daling van het aantal dak- en thuisloze jongeren. Echter zien we de afgelopen periode weer een stijging. Dat zijn de maandkoersen. Waarbij we deze situatie heel stevig in de gaten houden. Het zijn vooral de hulpverlenende partijen die dak- en thuisloze jongeren in beeld hebben en ze ondersteuning bieden. Met al die partijen hebben we nauw contact. Dus cijfermatig houden we toezicht, maar ook inhoudelijk door middel van de contacten.”

“Belangrijk dat jongeren op een plek komen die bij hun situatie past”

Volgens Jongman is er in Groningen een samenwerkingsverband tussen Wender, Elker, Leger des Heils en WerkPro. “Daarmee kunnen we jongeren in acute situaties direct opvang en ondersteuning aanbieden. Wat we niet willen is dat jongvolwassenen, die heel kwetsbaar zijn, in de reguliere opvang terecht komen. Het is belangrijk dat zij op een plek terecht komen die past bij de leeftijd en de situatie waarin zij zich bevinden. Een voorbeeld is het Hoendiephuis aan de Hoendiepskade. Daar biedt Wender opvang aan jongvolwassenen in de leeftijd tot 27 jaar. Daarnaast hebben we ook de pilot ’thoes’ waarbij er ingezet wordt op het bieden van integrale ondersteuning aan jongeren die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. WerkPro zorgt er voor dat die basis voor jongeren op het gebied van inkomen, huisvesting, begeleiding direct wordt geregeld.”

“Wat is er nodig voor een jongere om het leven te kunnen leiden zoals iemand dat wenst?”

In Groningen is er een werkwijze ’18- 18+’. “Daar zijn we enkele jaren geleden mee begonnen. Bij deze werkwijze is er een jeugdhulpaanbieder die de verantwoordelijk heeft om samen met de jongere een toekomstplan op te stellen. Dat is een checklist waarbij er gekeken wordt wat er vanuit het toekomstperspectief nodig is om, vanaf het moment dat iemand 18 jaar wordt, het leven te kunnen leiden zoals men dat wenst. In die werkwijze willen we ook zorgen voor een warme overdracht en daarmee voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Mocht dat wel vastlopen, dan staat er een coördinator klaar die, tussen 18- en 18+, om daarin te helpen, om het goede te bieden.”

Op 27 november wordt er door de gemeenteraad verder gesproken over dit onderwerp.