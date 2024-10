A28 komend weekend afgesloten voor werkzaamheden

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De A28 is vanaf vrijdagavond 22.00 uur een weekend lang afgesloten tussen het Julianaplein en Groningen-Zuid voor verkeer richting het zuiden. Ook de afritten Groningen-Centrum vanaf Drachten en Hoogezand zijn dicht.

Verkeer uit Groningen dat richting Assen moet, kan via de toerit bij Groningen-Zuid de A28 oprijden. Verkeer vanuit Drachten naar Assen wordt omgeleid via de N372 en N386 (Peize/Vries). Vanuit het noorden en oosten is de beste route via de A7 naar Zuidbroek en de N33 naar Assen.

Verkeer richting het centrum van Groningen wordt omgeleid via de westelijke ringweg en het Hoendiep, of via de afrit bij de Europaweg. De afsluiting is onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid, waarbij onder andere groenschermen langs de A28 worden geplaatst.