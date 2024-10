Werk- en Ontwikkelevenement Startfest 24 oktober op Suikerterrein

Foto via visitgroningen.nl

Op het Suikerterrein vindt op donderdag 24 oktober de zesde editie van StartFest plaats. Startfest is met twaalf edities het grootste werk- en ontwikkelevenement van Noord-Nederland.

De editie op het Suikerterrein is speciaal voor inwoners van Groningen wordt georganiseerd door de gemeente en door Werk in Zicht. Iedereen is welkom, van jong tot oud, ongeacht opleiding, werkervaring of achtergrond. Er wordt niet gekeken naar je CV, maar naar wat je talenten zijn.

Meer dan honderd opleiders, bedrijven, branche- en maatschappelijke organisaties laten zien wat ze te bieden hebben. Bezoekers kunnen in gesprek met werkgevers en er zijn doe-activiteiten en workshops. Het kan gaan over (meer) werken, een andere baan, een opleiding starten of vrijwilligerswerk doen. Er zijn ook gidsen en tolken beschikbaar.

Startfest begint donderdag 24 oktober om 10.15, met een opening door wethouder Carine Bloemhoff. Voormalig topvoetballer en analist Wim Kieft deelt vervolgens zijn verhaal met de bezoekers, over tegenslagen en hoop, eenzaamheid en veerkracht, strijd en overwinning.

De toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op www.startfest.nl.