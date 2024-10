1H: Monsterzege Be Quick, PKC’83 blijft koploper; ON en Velocitas ruim onderuit

Be Quick 1887 had een doelpuntrijk laatste half uur tegen Winsum (Foto Martijn Minnema)

Be Quick 1887 bevestigde vanmiddag thuis tegen Winsum de heersende opinie, dat het de titelfavoriet in 1H is. Winsum werd dankzij een doelpuntrijk laatste half uur met 7-0 verslagen. Koploper blijft echter PKC’83, dat ook ruim won.

Oranje Nassau en Velocitas verloren allebei ruim op Friese velden.

Be Quick 1887 won tot nu toe zijn (twee) thuiswedstrijden en speelde zijn (ook twee) uitwedstrijden gelijk. Vanmiddag haalde the Good Old op eigen Esserberg ongenadig hard uit, Winsum werd met 7-0 verslagen.

Voor rust had Be Quick 1887 het meeste balbezit en ook de meeste mogelijkheden, maar pas na rust gingen de Harenaars volledig los. Bij rust stond het pas 1-0, Siemen Krikke opende in de 20′ minuut op aangeven van Sil Kramer de score. Kort daarna had Geert Jan Liewes de 2-0 op zijn schoen en vlak voor rust was de volley van Vincent Pichel bij de tweede paal wat te zacht om Winsum keeper Jos Broekmans te verontrusten. Daarnaast creëerde BQ1887 nog genoeg mogelijkheden, maar Winsum mocht na 45 minuten nog volop hoop op beter koesteren.

De grootste kans voor Winsum in het eerste bedrijf ontstond na een slordigheid van BQ keeper Barkhuis. Die kwam ver uit zijn doel, onderschepte de bal maar schoof hem in de voeten van Winsumer Thijs Gerlofs. Die schrok van de geboden kans en liet een slap rollertje los waarmee Be Quick ontsnapte aan een achterstand. Winsum mocht niet klagen dat het met elf man verder mocht, na een harde tackle van achteren kwam Hans Zwakenberg vijf minuten voor rust weg met geel.

Na rust waren de eerste mogelijkheden voor Winsum, maar Jared Faleye kwam niet tot scoren, hele grote kansen waren het overigens ook niet. Op het uur was Be Quick 1887 dichtbij de 2-0, uit een corner kopte Mark Versteegen via de vuisten van Broekmans over. Het was uitstel van executie want uit de daaropvolgende corner viel de 2-0. Een voorzet werd door vrijwel iedereen gemist waarna Zwakenberg de bal toucheerde en in zijn eigen doel zag verdwijnen, 2-0. En daarmee was de beer los, vier minuten later was het een pas de deux van invallers Cats en Helbig waarbij de laatste de 3-0 binnen schoot na een assist van Liewes.

Nadat Faleye zijn schot door Barkhuis getikt zag worden ging Be Quick 1887 weer verder met scoren. In een tijdsbestek van acht minuten liep het uit naar 6-0. Liewes schoot in de 76′ minuut oog in oog met Broekmans de 4-0 binnen. Een minuut later schoot Ashraf Hezam de 5-0 in de bovenhoek, de mooiste van de Be Quick 1887 treffers.

Zes minuten voor tijd liet Parsa Norouzian zien over een goede techniek te beschikken, fraaie aanname en prima afgemaakt, 6-0. En vlak nadat Liewes de grootste kans van de wedstrijd voor open doel over schoot maakte Lorans Al Ezo er met een schot in de verre hoek ook nog 7-0 van. Arbiter Niels Mulder blies vrij vlot daarna tot opluchting van Winsum voor het einde.

Be Quick 1887 staat in ieder geval even tweede, morgen kan Stiens bij winst bij Rolder Boys plek twee weer heroveren.

Be Quick 1887-Winsum 7-0 (1-0)

20. Krikke 1-0; 60. Zwakenberg (e.d) 2-0; 64. Helbig 3-0; 76. Liewes 4-0; 77. Hezam 5-0; 84. Norouzian 6-0; 89. Al Ezo 7-0

Toeschouwers: 164

——————————————————————————————-

Koploper in 1H blijft PKC’83. Dat versloeg nummer vijf Heerenveense Boys met 4-0. PKC’83 had de buit al bij rust binnen, toen stond het al op een comfortabele 3-0 voorsprong. Omar Kavak zette PKC in de 20′ minuut op 1-0, vier minuten later stond het 2-0 door topschutter Rob Schokker. Die er in de 38′ minuut ook nog 3-0 van maakte. Twintig minuten voor tijd bepaalde Wesley Walstra de eindstand op 4-0. PKC’83 staat één punt voor op Be Quick 1887. Beide teams treffen elkaar pas in 2025. Op 18 januari op de Esserberg en op de voorlaatste speeldag op de Kring.

Oranje Nassau wist van zijn eerste vijf wedstrijden alleen de seizoensopener bij Rolder Boys te winnen. Vanmiddag ging het bij subtopper Broekster Boys met 4-1 onderuit. Jan Tijtsma zette de Friezen na 20 minuten op voorsprong, Jonathan van Dorssen zorgde een klein kwartier later voor de 1-1. Vincent Hoekstra bepaalde de ruststand op 2-1 waarna Broekster Boys na rust via Riemer Doornbos (69) en Jan Tijtsma (76) uitliep naar 4-1. Oranje Nassau houdt maar drie clubs onder zich op de ranglijst en de titelaspiraties kunnen voorlopig in de koelkast. Komende dinsdag heeft Oranje Nassau wel de kans om naar plek 6 te stijgen, maar daarvoor moet in het restant tegen Drachtster Boys wel een 0-2 achterstand ongedaan worden. Daar hebben ze dan ongeveer een half uur voor.

Velocitas 1897 kreeg ook een pak slaag, het dit seizoen sterk gestarte Drachtster Boys was met 5-1 te sterk. Als Drachtster Boys dinsdag de voorsprong bij ON over de streep weet te trekken komen ze in punten (12 uit 5) gelijk met koploper PKC’83. Velocitas keek bij rust al tegen een 3-0 achterstand aan. Sicco Brouwer opende al vlot de score, na twintig minuten stond het al 2-0 door een treffer van Joël Wagenaar waarna Brouwer er met zijn tweede tien minuten voor rust 3-0 van maakte. In de slotfase scoorde Dylan Smit twee keer waarna Thomas Bats kort voor tijd voor een eretreffer zorgde, 5-1. Velocitas won zijn eerste twee duels maar ging nu al voor de derde keer op rij onderuit. Daarmee staan de Groen Witten op plek negen.