Zwembad Ten Boer trekt meer bezoekers dan in 2023: “Het was een prachtig seizoen”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

In Ten Boer kon er vorige week voor het laatst dit seizoen gezwommen worden in openluchtbad De Blinkerd. De organisatie van het zwembad kijkt terug op een geslaagde zomer.

Dit seizoen hebben 35.000 mensen een duik genomen in het water van het bad. Dat zijn er tweeduizend meer dan vorig jaar. De cijfers zijn verrassend omdat het voorjaar en het begin van de zomer geen aangenaam zomers weer brachten. “We kijken terug op een prachtig seizoen”, laat het zwembad weten. “Mede dankzij de inzet van alle vrijwilligers en personeel is het gelukt om weer iets heel moois neer te zetten. Om er een passend slot aan te geven hebben we een barbecue georganiseerd voor alle vrijwilligers en personeelsleden waarmee we hun flink in het zonnetje hebben gezet.”

Openluchtzwembad De Papiermolen in Stad is deze zondag voor het laatst dit seizoen geopend. In het bad in Hoogkerk duurt het zwemplezier nog even voort: daar worden de deuren pas aan het einde van deze maand gesloten.