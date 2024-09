Zwembad De Papiermolen zondag voor laatste keer dit seizoen geopend

Zwembad De Papiermolen is zondag voor de laatste keer dit seizoen geopend. Tot 18.00 uur kunnen er nog baantjes worden getrokken en recreatief gezwommen worden.

Dit jaar ging het zwembad een week later open. Hier werd voor gekozen omdat het eind-april vaak nog niet warm genoeg is om buiten te zwemmen. Normaal gaat het zwembad op 1 september dicht, maar omdat het dan nog vaak mooi nazomers weer is, is er dit jaar gekozen om op 15 september te sluiten. Dat het zwembad niet langer open kan heeft volgens wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport te maken met personeelsproblemen: “Het is heel lastig om aan goed zwembadpersoneel te komen. Ook de binnenzwembaden moeten weer gerund worden. Dat is belangrijk omdat daar de zwemdiplomalessen plaatsvinden. Langer openblijven is daarom geen optie.”

Komende week lijkt het mooi nazomerweer te worden. In Stad en ook in Ten Boer kan er dan niet meer in de openluchtbaden gezwommen worden. In Hoogkerk kan dat nog wel. Dat zwembad laat weten dat men tot 28 september geopend blijft. De komende twee weken worden de reguliere openingstijden gehanteerd.

Verslaggevers Wouter Holsappel en Maarten Siepel maakten eerder dit jaar een reportage over De Papiermolen: