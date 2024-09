Zorgen over toenemende kosten bij grote projecten

De weg richting het Julianaplein ging als eerste open. Foto: Johannes Rienks

Er zijn zorgen of bouwbedrijven nog wel willen intekenen op grote projecten. In Groningen staat er binnenkort weer één op de rol: De westelijke ringweg.

De zorgen werden geuit na het gereedkomen van de zuidelijke ringweg afgelopen weekeinde. De kosten bedroegen ruim een miljard euro en dat is bijna het dubbele dan vooraf was geraamd.

“Je ziet dat bij alle projecten kostenoverschrijdingen zijn”, aldus minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat, die bij de opening van de zuidelijke ringweg aanwezig was. “Nu hebben bouwers ook een groot tekort en dat is voor niemand goed. De bouwers hebben we hard nodig voor de toekomst van Nederland”.

Verlies

De bouwers van de ring, verenigd in Combinatie Herepoort, leden een verlies tussen de 200 en 300 miljoen euro. Want er ging veel mis bij de aanbesteding van dit project.

“Het is te duur om te bouwen zonder dat je daar goede afspraken over maakt”, zegt Bert Kramer van Combinatie Herepoort. “Wie draagt welk risico en hoe gaan we verder als goede opdrachtgever en nemer”.

Volgend jaar worden de plannen bekend gemaakt voor de westelijke ringweg, want die moet ook op de schop. De vrees om in te tekenen voor dit project vanwege de kostenoverschrijding kan die overschrijding juist in de hand werken.

“Ik denk nu dat het vijf voor of zelfs vijf over twaalf is”, volgens Kramer. “Er moet echt iets gebeuren anders kunnen we niet bouwen”.

Madlener onderstreept dat: “We hebben een enorme onderhoudsopgave in Nederland. Heel veel bruggen, viaducten en al die mooie tunnels zijn aan het verouderen. Daar hebben we bouwers voor nodig”.