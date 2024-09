Zorgen over toename incidenten rond onbegrepen gedrag: “We lopen voorop in de verkeerde zin van het woord”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg en Veiligheid maakt zich zorgen over de toename van het aantal incidenten rond mensen met onbegrepen gedrag. De wethouder hoopt dat het probleem landelijk onder de aandacht wordt gebracht zodat er actie kan worden ondernomen.

Over het onderwerp waren vragen gesteld door de fracties van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen. Kelly Blauw: “In onze regio lopen tientallen mensen rond met psychiatrische aandoeningen die een veiligheidsrisico kunnen vormen voor onze maatschappij. Deze mensen horen eigenlijk thuis in een beveiligde kliniek om daar zorg te krijgen, maar er is daar geen plek.”

Kelly Blauw (PVV): “Er is geen doorstroming”

Blauw: “De groep mensen waar we het over hebben is ook in beeld. Ze zijn niet standaard gevaarlijk, maar als die mensen echt in crisis raken, dan moet er acuut worden ingegrepen. Het probleem van het aantal beschikbare plekken in de zorg in de beveiligde kliniek is niet zomaar op te lossen. De doorstroming is een probleem. Mensen die eigenlijk al uit beveiligde klinieken ontslagen kunnen worden, krijgen bijvoorbeeld geen woning en houden dus de plekken bezet.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Niet makkelijk op te lossen”

Molema geeft aan dat er in de gemeenteraad al meerdere keren over het onderwerp is gesproken. “Psychiaters doen de beoordeling of er daadwerkelijk sprake is van mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving. Zij besluiten of iemand gedwongen moet worden opgenomen. In de GGZ is er een enorm capaciteitstekort. Daarnaast is er een structureel probleem, waarbij er een samenhang is met het woningaanbod, met het zorgaanbod maar ook met maatschappelijke ondersteuning. Dus het is niet makkelijk op te lossen.”

“Schaarste heeft impact op de veiligheid”

Op het gebied van veiligheid deelt de wethouder de zorgen van de PVV en Stadspartij: “Het aantal incidenten is toegenomen. Dit is wel een consequentie van de schaarste in de zorgsector. Die schaarste heeft uiteindelijk impact op de veiligheid in de gemeenschap. Wij maken ons er als College sterk voor dat hier actie op komt. Zo lopen er meerdere dingen. Zo wordt er in de regio bijvoorbeeld gewerkt aan mentale gezondheid in de brede zin van het woord. Dat zijn gesprekken tussen zorgverzekeraars, huisartsen, welzijnswerk en de ggz-partijen om te kijken hoe we toch stappen kunnen zetten om te kijken hoe we meer zorg beschikbaar kunnen stellen voor mensen die het echt hard nodig hebben.”

“Niet binnen een half jaar opgelost”

Molema: “Tegelijkertijd voeren we ook gesprekken met de zorgverzekeraars. Door middel van een brief hebben we onze zorgen kenbaar gemaakt bij de Nederlandse Zorg Autoriteit, NZA, en gevraagd of ze willen helpen. En het zou ook enorm helpen als partijen dit in de Tweede Kamer onder de aandacht brengen. Groningen loopt in de regio voorop met problemen in de GGZ en dan in de verkeerde zin van het woord.” De wethouder is regelmatig in het land bij overleggen aanwezig. Molema geeft aan dat ze bij deze bijeenkomsten zich er sterk voor maakt om dit probleem op de kaart te zetten. “Maar het betekent ook dat we hier niet binnen een half jaar een pasklare oplossing voor hebben.”