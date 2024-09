Zorgen over onveilige wijkring Beijum nemen toe na ernstig ongeluk: “Angst slaat weer toe”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de wijk Beijum zijn de zorgen over de veiligheid op de wijkring weer toegenomen na het ernstige ongeluk maandagavond. Bij dit ongeluk raakte een voetganger ernstig gewond.

“De wijkring bestaat uit de Amkemaheerd en de Emingaheerd”, vertelt Johan Fehrmann van Beijumnieuws. “Op deze wijkring hebben zich de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken voorgedaan. Vorig jaar kwam een man om het leven toen hij met zijn fiets een zebrapad over wilde steken. Na dat ongeluk is er wel het één en ander in gang gezet. Zo hebben er een tijdlang displays gehangen waarop je snelheid werd getoond. Was het goed, dan kreeg je een groen duimpje. Reed je te snel, dan kreeg je een duimpje naar beneden, in het rood, gepresenteerd.”

Ongeluk maandagavond

Op de Emingaheerd met de kruising Isebrandtsheerd werd maandagavond op het zebrapad een voetganger geschept door een automobilist. Het slachtoffer raakte hierbij ernstig gewond. Om de persoon te stabiliseren kreeg het ambulancepersoneel hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT. Uiteindelijk is de voetganger zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Johan Fehrmann: “Ouders zeggen dat het wellicht weer tijd wordt voor klaarovers”

Volgens Fehrmann maken bewoners zich na het nieuwe ongeluk zorgen: “Vorig jaar is er een petitie aangeboden door de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer. De wethouder heeft daarop aangegeven dat er gekeken zou worden naar mogelijke maatregelen. Maar wat is daar van terecht gekomen? Wij zien daar niks van terug, met uitzondering van de digitale displays, die er inmiddels niet meer hangen. Ouders laten weten dat het wellicht weer tijd wordt om klaarovers in te stellen zodat hun kinderen in ieder geval bij de scholen weer veilig kunnen oversteken.”

Wethouder: “We willen een aantal dingen gaan doen”

De wethouder liet vorig jaar weten dat het aanleggen van drempels in principe niet de bedoeling is: “Je hebt het over een wijkring, waarbij zulke drempels effect hebben op hulpdiensten, terwijl juist deze wagens snel ergens moeten kunnen zijn. Als het om Beijum gaat willen we wel een aantal dingen gaan doen. Zo willen we kijken naar mogelijkheden om de verkeerssituatie in Beijum herkenbaar te maken. Voorts willen we gaan kijken naar het versmallen van rijbanen. Vanuit de wijkvernieuwing Beijum is er onderzoek gedaan naar de ervaringen met zebrapaden. Daar zijn vijf plekken uitgekomen die als onveilig worden gezien. Daar willen we actie op ondernemen. Voorts willen we de snelheid bij winkelcentrum Oost terugbrengen naar 30. Deze herinrichting komt voort uit de visie ‘Doorwaadbare Stad.”

Jalt de Haan (CDA): “Er zullen altijd bepaalde figuren zijn die te hard rijden”

Naar aanleiding van de situatie vorig jaar hadden de fracties van het CDA en VVD vragen gesteld. Jalt de Haan van het CDA laat dinsdagavond weten onderzoek te willen doen: “Er zijn vorig jaar door de wethouder toezeggingen gedaan. Ik wil onderzoeken wat daar mee is gebeurd. Aan de andere kant moeten we ons ook realiseren dat hoe je een wijk ook inricht, er altijd bepaalde figuren zullen zijn die te hard rijden. Ik ben zelf als leerkracht werkzaam in de wijk. Regelmatig fiets ik met mijn schoolklas naar de sporthal, waarbij we te snel rijdende automobilisten tegenkomen.”

“Hufterigheid in de samenleving”

De Haan: “En dat is niet een probleem dat alleen in Beijum speelt. Het is een breder, Gronings probleem. Een bepaalde hufterigheid die zich voordoet in de samenleving. Maar ik kan mij de gevoelens die leven in de wijk heel goed voorstellen. Het zou heel mooi zijn dat we de wegen zo in kunnen richten dat het niet uitnodigt om snel te gaan rijden. Maar nogmaals, de personen die snel willen rijden, die zullen zich daar niet door belet voelen.” Wel is De Haan van plan om er een politiek vervolg aan te geven door opnieuw vragen te gaan stellen.

Johan Fehrmann: “Kunnen we net als in Lewenborg rotondes aanleggen?”

In Beijum hebben ze ondertussen wellicht een oplossing. Fehrmann: “In Lewenborg heb je ook een wijkring. Daar gaat het aanmerkelijk beter omdat er veel kleine rotondes zijn aangelegd. Wellicht is dat een goed idee voor Beijum? Daarnaast is de kruising waar dit laatste ongeluk heeft plaatsgevonden niet een prettig kruispunt. De straatverlichting zou er beter kunnen. Als je in het donker gekleed daar het zebrapad oversteekt, dan ben je niet goed zichtbaar. Vooral als op dat moment een auto over de verhoging bij de Sibrandaheerd rijdt. Het wegdek ligt daar wat hoger, wat voor verblinding zorgt.”

Wijkring Beijum

De afgelopen jaren zijn er op de wijkring verschillende ongelukken gebeurd. De huidige verkeerssituatie ontstond in 2001 toen de Emingaheerd en de Amkemaheerd voorrangswegen werden. In de jaren daarvoor had rechts voorrang. In september 2001 ging het in de nieuwe situatie gelijk mis. Een automobilist vloog op de Amkemaheerd met hoge snelheid uit de bocht en belandde op de kop in de sloot. Buurtbewoners en hulpverleners haalden de twee slachtoffers, een 23- en een 26-jarige man, uit de auto. De 23-jarige overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. Volgens buurtbewoners houden de meeste mensen zich vandaag de dag keurig aan de snelheid, maar zijn er zo nu en dan excessen.

Verslaggever Sientje van Schie maakte vorig jaar een reportage over het onderwerp: