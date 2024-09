Zonnig najaarsweer tot na het weekend, daarna klopt de herfst aan de deur

Foto: Michel Eising

De komende dagen is het nog steeds een beetje nazomeren in Groningen. Aangename temperaturen, flink wat zon en heel misschien een verdwaald spatje regen tekenen het weerbeeld. Maar na komend weekend lijkt de herfst zich aan te gaan dienen.

Door Johan Kamphuis

In de vroege donderdagochtend is er kans op een mistbank of nevel. Verder is er ’s ochtends eerst bewolking, maar klaart het geleidelijk aan op. Donderdagmiddag zijn er flinke perioden met zon en wordt het 22 of 23 graden bij een matige noordoostenwind, kracht 3 tot 4. In de avond is er meer bewolking en een kleine kans op een spatje regen.

Vrijdag is het zonnig najaarsweer. Het blijft droog en het wordt 22 of 23 graden. Ook tijdens het weekend houdt het zonnige najaarsweer aan. Het blijft droog en de maximumtemperatuur schommelt rond 22 of 23 graden. De oostenwind is doorgaans niet meer dan zwak of matig, windkracht 2 tot 3 en in de nachten schommelt het kwik rond 12 graden.

Maandag neemt de kans op een bui toe, maar is het nog warm bij 20 tot 22 graden. Daarna klopt de herfst aan de deur.