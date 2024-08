‘Zondag zonovergoten en zomers warm, komende dagen meer bewolking’

Foto: Joris van Tweel

De laatste dag van de zomervakantie in het Noorden brengt zomers weer. Vanaf maandag krijgen we te maken met een kentering waarbij er meer bewolking zal zijn en er ook buien kunnen vallen.

Op zondag krijgt de zon alle ruimte. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 26 of 27 graden. In de avond blijft het lang warm waarbij het om 20.00 uur nog altijd zo’n 22 of 23 graden zal zijn. De nacht van zondag op maandag verloopt helder. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 of 16 graden. Ook op maandag is de zon nadrukkelijk aanwezig. Het wordt opnieuw zo’n 26 of 27 graden. In de avond ontstaat er bewolking waarbij er een onweersbui mogelijk is.

Op dinsdag heeft de bewolking de overhand. In de vroege ochtend en in de avond is er opnieuw een onweersbui mogelijk. Het wordt 23 of 24 graden. Woensdag gaat bewolkt verlopen waarbij er van tijd tot tijd regen valt. Met maximumtemperaturen van 19 of 20 graden doet de temperatuur een duidelijke stap terug.