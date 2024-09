‘Zondag zon en bewolking, komende dagen meer zon’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Een periode van droog nazomerweer staat voor de deur. De maximumtemperaturen kruipen de komende dagen omhoog en de zon zal zich vaker laten zien.

Op zondag wisselen zon en bewolking elkaar af hoewel de bewolking de overhand heeft. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 19 of 20 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt eveneens bewolkt. De minimumtemperatuur komt rond de 12 of 13 graden te liggen. Op maandag laat de zon zich wat vaker zien. Ook is er bewolking en kan er een buitje vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit westelijke richting, later draaiend naar noord. Het wordt 18 graden.

Op dinsdag krijgt de zon nog wat meer ruimte. Ook zijn er wolkenvelden. Het blijft droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 of 19 graden. Op woensdag krijgt de zon alle ruimte. Bij nauwelijks wind kan het dan 22 of 23 graden worden.