‘Zondag zon en bewolking, komende week bewolkt en regen’

Foto: Joris van Tweel

Na dagen met regen en harde wind laat de herfst zich zondag van een andere kant zien waarbij er flink wat ruimte is voor de zon. De komende dagen krijgt de bewolking echter weer de overhand.

Zondagochtend begint de dag met wat bewolking maar weldra komt de zon tevoorschijn. Gedurende de middag neemt de bewolking weer toe. Het blijft wel droog. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting, later draaiend naar het zuidoosten, wordt het 15 of 16 graden. In de nacht van zondag op maandag is het bewolkt. Ook dan valt er geen regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden.

Op maandag overheerst de bewolking. Zo nu en dan is er een glimpje van de zon mogelijk. In de avond krijgen we te maken met regen. De wind is matig en komt uit zuidoostelijke richting. Het wordt 15 graden. Dinsdag vallen er verspreid over de dag buien. De zon laat zich niet zien. Het wordt niet warmer dan zo’n 13 of 14 graden.